Ексклюзив ТСН
313
2 хв

Буданов зробив заяву про війну майбутнього та унікальні дрони

Кирило Буданов анонсував масштабне впровадження ШІ у військових розробках. ТСН протестувала симулятор ППО та новий дрон-перехоплювач «Октопус».

Ігор Бондаренко
Дрон / © ТСН

Україні потрібен технологічний прорив у військових розробках, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Київському Безпековому Форумі. Військові НАТО, дипломати та світові експерти в Києві з’ясовували, чи є світло попереду у протистоянні демократії проти диктатури. Полем бою нині виступає територія України. І щоб перемогти, українці намагаються бути лідерами у військових інноваціях. Українські технології, які допомагають бити ворога, нині вивчають у всьому світі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Віртуальна битва за реальне небо

Знімальна група ТСН мінусує «Шахеди» у віртуальному симуляторі. Це тренажер для навчання мобільних груп ППО. Комплекс розробили хлопці з Харкова, які щодня відчувають на собі навалу російських дронів.

«Не потрібно виїжджати в поле, запускати ціль — ти просто стоїш у хаті і тренуєшся 24 на 7, набиваєш собі руку», — каже Сергій Остроушко, представник компанії з розробки симуляторів.

За хвилину справжній кулемет «Браунінг» може вистріляти 20 тисяч гривень — це вартість патронів. Навчально-віртуальний комплекс дозволяє економити боєкомплект і швидше готувати мобільні групи.

«Октопус»: інтелектуальний мисливець на «Шахедів»

До захисту енергетики долучається «Октопус». Новий дрон-перехоплювач щойно пішов у серію і вже відомий навіть у Британії. Його головна фішка — система донаведення зі штучним інтелектом.

«Результативність від бригад, які користувалися — до 50 відсотків. Тобто з двох вильотів — одне збиття. Для аналогічних перехоплювачів потрібно 7–10 штук», — каже Антон Кумечко, представник компанії з виробництва дронів.

Реакція генералів НАТО та прогнози Буданова

Натовські генерали захоплюються нашою відважністю та навіть цитують Кобзаря англійською.

Кирило Буданов наголошує: майбутнє за масштабуванням технологій, де дрони самі ідентифікують цілі: «Всі бачили застосування російських зразків, коли вони вже самі ідентифікують цілі, маневрують — за цим майбутнє. Тут ми не пасемо задніх, є власні напрацювання, але потрібне масштабування. Протягом пів року ми це вже побачимо».

Керувати роботами не з окопа, а за сотні кілометрів від фронту — над цим уже працюють українські розробники. Дрон на Чернігівщині, пілот — у Києві. Україна вкотре доводить, що знає, як побороти морок.

