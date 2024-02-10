"Буде агресивна оборона": експерти про ймовірні сценарії війни після приходу Сирського

Україна найближчим часом буде вести агресивну оборону, але ворог скористається перезмінкою для нанесення серйозного удару.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили військові експерти Олександр Коваленко та Роман Світан.

"Загальна мета не зміниться. Йдеться про вихід до кордонів 1991 року. Не зміниться також і проміжна стратегія. Йдеться про оборонні дії як мінімум до кінця першого півріччя 2024 року. Але з урахуванням того, що Головнокомандувачем стає Олександр Сирський, можно зробити висновки, шо наші дії в обороні можуть стати більш активними", - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Та додає: "Тобто буде використовуватись більше методика системних контратак, штурмових дій. Можу сказати так, що це буде більш агресивна оборона. Другий момент: виникає питання про те, як можно здійснювати більш агресивну оборону, ніж активну, коли не вистачає боєприпасів. Коли є проблематика з постачанням від наших партнерів. Це є питанням".

За словами Коваленка, нагальним залишається питання постачання озброєння та боєприпасів:

"Я не виключаю, що загальний план наших дій буде формуватись, але поки ми не отримаємо достатньої допомоги від наших партнерів, поки не відновиться повноцінне постачання від наших партнерів, говорити про реалізацію такої тактики як успішної я не можу. Тому, скоріш за все, кардинальних змін найближчим часом ми не побачимо".

Чи можлива якась значна операція найближчим часом

На це експерт відповідає так: "Я не бачу можливості проведення такої операції зараз в зоні бойових дій. Не бачу жодної локації, де це могло б бути реалізовано. Передумови на деяких ділянках створені. Але проводити таку операції – для цього не вистачає ресурсу. В першу чергу – артилерії".



Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан не відкидає думки про те, що тепер вже колишнього головнокомандувача Валерія Залужного теоретично можуть призначити прем’єр-міністром.

"Справа не в Сирському, а в Залужному. Якщо Залужний після звільнення з військової служби буде призначений прем’єр-міністром, а для цього потрібно рішення Верховної Ради, то це буде позитивним моментом. Якщо його звільнили для того, щоб призначити прем’єр-міністром – тоді це логічний крок", - каже Світан.

Та додає меседж про те, що наразі такі кадрові перестановки у військовому керівництві небезпечні.

"Поки нова команда увійде в курс справ, а для цього потрібен час, ворог може нанести серйозний удар. А він однозначно цим скористається. Ми зараз, в період перезмінки, можемо втратити східний фронт. Коней на переправі не міняють, на переправі велика течія. Таких речей не роблять при виконанні бойових задач", - резюмує експерт.

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