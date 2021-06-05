"Буде боляче Лукашенку": Кулеба відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі

Лукашенко дозволив бойовикам допитати затриманого журналіста Романа Протасевича.

Своїми діями Олександр Лукашенко штовхає Україну до того, щоб вона реагувала на його дії.

Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" прокоментував слова Лукашенка про очікування бойовиків "ЛНР" в Білорусі.

Міністр наголосив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, а тому буде "діяти зважено".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - наголосив він.

Наразі дитломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає, зауважив Кулеба. "У нас є посольство. Є їхнє посольство є тут. Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - заявив голова українського МЗС.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 3 червня ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, на борту якого перебував опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега, яких арештували.

Крім того, Лукашенко дозволив бойовикам "ЛНР" приїхати до Білорусі для допиту незаконно затриманого колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA.

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