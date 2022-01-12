"Буде для вас уроком": у Житомирі шахраї через доставку Justin вкрали 114 тисяч у родини ветерана АТО

"Буде для вас уроком": у Житомирі шахраї через доставку Justin вкрали 114 тисяч у родини ветерана АТО

Учасник бойових дій на Луганщині хотів допомогти дружині, проте став жертвою нечистих на руку людей.

У Житомирі ветеран АТО збирав гроші на операцію дружині, проте потрапив на гачок до аферистів. Чоловік вирішив продати комп'ютерну техніку вартістю 114 тисяч гривень. Через онлайн-дошку оголошень знайшов покупця, відправив йому софт через службу доставки Justin. Але клієнт в останній момент відмовився забирати товар, тому він повернувся до відділення відправника. Вже звідти його згодом викрав невідомий. Служба доставки Justin, за словами сім'ї, своєї провини у тому, що відбувається, не бачить і не поспішає компенсувати втрачені гроші.

ТСН.ua з'ясував подробиці інциденту та поговорив із представниками служби доставки.

Гроші на операцію

Владиславу 28 років. Нещодавно він повернувся додому після трирічного воєнного контракту. Він артилерист, служив у Луганській області, має статус учасника бойових дій. До армії чоловік захоплювався комп'ютерними іграми, тому "зібрав" собі серйозну "машину", на яку легко міг встановлювати найновіші гейм-застосунки. Однак, коли повернувся з АТО, вирішив продати техніку, а зароблені гроші витратити на операцію — у його дружини Софії серйозні проблеми із зором.

“Потрібні були гроші, бо я дуже погано бачу. Ми хотіли частину витрат на операцію покрити цими грошима. Крім цього, чоловік перестав грати і потреба в такому дорогому ігровому девайсі відпала”, — розповідає ТСН.ua дружина ветерана АТО Софія Мякота.

ТСН.ua

Шахрайська схема

На одну з найпопулярніших онлайн-дошок оголошень Владислав виставив все обладнання: потужний комп'ютер, ігровий монітор, відеокарту. Вартість комплекту — 114 тисяч гривень.

Згодом знайшовся і покупець. Із Одеси. Однак клієнт поставив умову — надіслати товар виключно службою доставки Justin. Владислав та Софія погодилися, тому ігровий софт поїхав у курортне місто. Водночас там товар ніхто не забрав, через що його через час відправили назад до Житомира.

“Наскільки ми розуміємо, в Одесі на відділення ніхто не прийшов, а просто через програму зробив відмову від отримання. Техніка повернулася через 2—3 дні. Приблизно о 13:30. Коли ми прийшли за нею, нам сказали, що її вже отримали кілька годин тому. Оператор відділення відразу почала говорити, що це не її вина, що два невідомі чоловіки назвали ПІБ та номер телефону, за цими даними вона віддала посилки. Хоча всі ми розуміємо, що ці дані є як у відправника, так і одержувача. Вони не надали жодних документів”, — додала Софія Мякота.

Листування з потенційним підозрюваним

Якоїсь миті клієнт з онлайн-дошки оголошень, якому і адресувалася посилка, зв'язався з Владиславом і зажадав викуп. Техніку він погоджувався повернути, якщо йому перерахують 10 тисяч гривень. Що цікаво, перебував він, вочевидь, аж ніяк не в Одесі, де спочатку мав забрати товар, а в Житомирі.

“Ми з ним листувалися. Вимагав у нас 10 тисяч гривень. Але ми нічого не скинули і намагалися тягнути час, сподіваючись на поліцію. Він виставляв себе нібито перекупником. Хоча, як я розумію, це одна і та сама людина. В Одесі нікого не було. Це лише частина їхньої афери — зробити так, щоб ми повірили у “справжнього” покупця”, — наголосила Софія.

Жінка показала нам скріншоти листування з цією людиною. У спілкуванні він вимагає, щоб сім'я перерахувала їм якусь суму: будь це п'ять тисяч чи десять — не важливо, головне — “гарантії”.

“Коли чекати на поповнення? Скільки у вас є грошей на карті? Це наші гарантії. Гарантії, що потрібно розійтися на нормальній ноті. Вам це (втрата майна, — ред.) буде уроком”, — писав громадянин.

Скріншот

Розслідування

За словами Софії, після того, що сталося, на місце викликали правоохоронців. Проте вони, каже жінка, особливого залучення до події не виявляли. І навіть тоді, коли служба безпеки Justin надала відео з камер спостереження, на яких видно, як до відділення зайшли двоє чоловіків — один із них був без маски.

“Представник служби безпеки доставки сказав, що один із цих чоловіків перебуває на умовному терміні через схожий злочин. Служба безпеки запропонувала правоохоронцям просто викликати цю людину, оскільки вона має постійно відзначатись у поліції. Але ніхто цього так і не зробив”, — наголосила Софія Мякота.

Під час підготовки матеріалу ТСН.ua намагався зв'язатися зі слідчою, яка займається розслідуванням злочину. Ми хотіли з'ясувати, на якому етапі слідство, за яким фактом відкрито кримінальне провадження, чи вдалося встановити особу підозрюваного і чи він перебуває під умовним терміном. Проте додзвонитися до слідчої нам так і не вдалося.

Що кажуть у службі доставки Justin

На гарячій лінії нам повідомили, що про те, що сталося, їм відомо. Хоча будь-якої детальної інформації вони зараз надати не можуть, бо “йде службове розслідування”.

“У поліцію було подано заяву. Наразі триває досудове розслідування. Також проводиться службове розслідування, де саме знаходяться посилки та хто їх забрав”, — повідомила ТСН.ua оператор служби доставки.

Там також не відповіли, чи справді співробітниця відділення не перевірила документи в отримувача посилки.

Зазначимо, що такі інциденти вже неодноразово траплялися і в інших службах доставки. Нещодавно ми писали, як шахраї обдурили чоловіка, який хотів надіслати посилку з горіхами вартістю 180 тисяч гривень "Новою поштою". Злочинці запропонували громадянину "надіслати посилку собі". Він повівся і втратив гроші.

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