"Буде другий Маріуполь": військовий експерт розповів, з якого району Харкова потрібно евакуюватися

Жителям району Салтівки у Харкові краще виїхати до безпечніших місць.

Цей район постійно обстрілюють російські окупанти з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан.

"Якщо є можливість, в Харкові з району Салтівки виїдьте всі. Переберіться або на західну окраїну Харкова, або на глибше на територію України. До цього району дістає армійська артилерія, РСЗВ. Це практично може бути "другий Маріуполь". Там і досі не проводяться ніякі ремонтні роботи, оскільки там тривають обстріли. В цьому районі загинуло багато людей, і точну кількість ми ще дізнаємося", - сказав Роман Світан.

Нагадаємо, російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитися в оточенні ЗСУ. За різними даними, там можуть перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

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