"Буде елемент новизни у зустрічі": Кулеба назвав два ключових питання для обговорення із головним дипломатом Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що 18 лютого матиме переговори із головним дипломатом Китаю Ван Ї. Очільник українського відомства розповів, що на зустрічі будуть обговорювати формулу миру президента Володимира Зеленського та стратегії Китаю у війні.

Про це Кулеба сказав на запитання журнілістки 1+1 у Мюнхені 17 лютого.

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Голова МЗС України очікує на "відверту розмову". Кулеба додав, що саме з Ван Ї на початку повномасштабного вторгнення підтримував контакт.

"Це вже не перший мій контакт із паном Ван Ї. Я розраховую на відверту розмову, присвячену двом питанням: формулі миру президента Зеленського та стратегії Китаю взагалі в цій війні. Ми вважаємо й виходимо з того, що дотримання принципу територіальної цілісності держав є фундаментальним інтересом Китаю на міжнародній арені. І власне необхідність дотримання й захисту цього принципу є найбільшою спонукальною силою для Китаю. Більшою, ніж якісь інші аргументи України, США чи будь-якої іншої країни. Тому сподіваюся на відверту розмову. Я ще ніколи не зустрічався з представниками ЦК КПК. Тому буде елемент новизни в цій зустрічі. Хоча пана Ван Ї я добре знаю як міністра закордонних справ. Саме з ним ми на початку війни підтримували контакт. І дуже хочемо, щоб відбулася розмова президента Зеленського з Сі Цзіньпіном. І будемо про це теж із ним завтра говорити", - розповів він.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін хоче виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення Путіна до України - 24 лютого.

Варто додати, Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран, який є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, в "протистоянні із Заходом та Сполученими Штатами Америки". За словами лідера КНР, Пекін підтримує Тегеран у захисті національного суверенітету та "протистоянні одностороннім діям і залякуванням".

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