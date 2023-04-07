Буде хаотичний відступ, масово тікатимуть усі: прогнози Жданова про втечу росіян під час контрнаступу

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що "жестом доброї волі" можна буде назвати ситуацію, коли ми дійсно прорвемо фронт і контрнаступ буде розвиватися успішно.

Про це він сказав на своєму Youtube-каналі.

За його словами, на війні може відбутися повторення херсонського чи харківського варіанту. За його словами, йдеться про обвал оборони і хаотичний відступ російських військ.

"Так, будуть окремі осередки спротиву, тому що вони там будують лінії оборони в тому плані, що командний склад, звичайно ж, буде намагатися виконати задачу. Але наскільки вони будуть вмотивовані? Аби не сталося так, що командир буде заважати відступати, а його просто пристрелять і бігтимуть далі. Тому я думаю, що в такій оперативній глибині сухопутний коридор буде за Мелітополем, ближче до Бердянська. Навряд чи там хтось виказуватиме спротив. Якщо ми будемо туди підходити, то буде масований відступу", - висловився експерт.

Наразі, наголосив Жданов, відкритим є запитання, що буде на порядку денному в окупантів, - це масова евакуація.

"Ще ж бігтимуть колаборанти, на дорогах створяться затори, залізниця буде під контролем ЗСУ. Тож там не буде кому думати про спротив", - висловився він.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів. Вашингтон разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.

Читайте також: