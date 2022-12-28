"Буде наступ": військовий, який під обстрілами витягнув з полум'я побратима, про ситуацію у Бахмуті

Днями відомий аеророзвідник на позивний "Мадяр" оприлюднив відео, як на околицях Бахмута один з військовослужбовців під шквальним вогнем, незважаючи на вибухи та полум’я, повзе між воронками від снарядів до палаючої автівки, щоб врятувати звідти іншого бійця. Ролик, на якому зафільмовано лише декілька хвилин боротьби за Бахмут, розлетівся мережею.

Як все відбувалось – про це в коментарі для ТСН.ua розповів харків'янин, військовослужбовець Микола Кіріченко, який врятував побратима, батька 6-місячної дитини.

"Спочатку ми почули десь близько звук прильоту, узнали, що був підбитий пікап. Як виявилось – з ворожого ПТРК (протитанкового ракетного комплекса – Ред.), - розповідає Микола Кіріченко. - Я з іншим військовослужбовцем побіг в ту сторону. Поруч з палаючою автівкою побачили пораненого, я почав його тягнути в безпечне місце. В цей час мінометні обстріли тривали та посилювались. Через деякий час поранений на ім’я Сергій зміг встати на ноги, ми з ним перебігли в безпечне місце, де йому надали медичну допомогу. Навіть не знаю, що мені допомогло не розгубитись в ту мить. Просто побіг рятувати і все".

За словами Миколи Кіріченка, вже згодом він узнав, що після отримання медичної допомоги Сергій почуває себе значно краще. Про себе Микола розповідає коротко та скромно: "Мені 25 років, в березні з другом пішов до військомату, згодом потрапив сюди. Про військову обстановку у нас можу сказати наступне: тривають мінометні обстріли. Але, щоб не писали російські пропагандисти, звідси відступати ніхто з нас не буде, навпаки, вважаю, що буде тільки наступ".

Своєю чергою, як розповів ТСН.ua колега та керівник Миколи Кириченко, Юрій Ничипоренко, свого часу цей військовослужбовець сам написав рапорт, де попрохав, щоб його відправили на передову.

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

"Микола працює в нашій компанії (вона є лідером з продажів побутової техніки) інженером системи безпеки, - розповів нам Юрій Ничипоренко. - Це професійний технар, якого я довго шукав. Він виявився відповідальною людиною, яка ж до того має прагнення до саморозвитку та велику любов до України. Коли ми всі побачили відео, де Микола рятує іншого військового, то навернулись сльози. Було відчуття гордості за цього хлопця та його вчинок, гордість через те, що ти знаєш цю людину. Він на початку російського вторгнення сам пішов до військомата, згодом написав рапорт про бажання воювати на передовій".

Стратегічне значення Бахмута: що відомо

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов пояснив, в чому саме полягає стратегічне значення Бахмута. Про це він повідомив на своєму youtube-каналі.

На думку експерта, у разі взяття Бахмута перед окупантами відкривається шлях на Слов'янськ.

"Але річ не в цьому. В разі взяття Бахмута окупантами у нас там готова наступна лінія оборона. Вони далі не просунуться. І до Слов'янська їм пиляти й пиляти", – зазначив Жданов.

Експерт вкотре наголосив, що для РФ важливе не стратегічне значення міста, а сам факт перемоги.

"Їм потрібно щось "продати" своїм громадянам і показати Заходу, щоб натиснути на Захід. Їм потрібен перепочинок у війні. Ця (російська. – Ред.) армія видихається. Падає якість, бойова спроможність. Тому їм потрібна перемога. А перекидати сили на інші напрямки вони не можуть. Часу і можливості у них вже нема", – підсумував він.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно не важливий.

"Він навіть оперативно не важливий. Він не має жодного значення, по суті. Тобто він важливий лише в одному: ми їм влаштували пастку, де палимо їхні останні резерви. Вони можуть, звісно, ще зібрати, але поки що є", – вважає Арестович.

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