Буде некомфортно: Малюська на прикладі Порошенка розповів, що чекає на українських олігархів

Буде некомфортно: Малюська на прикладі Порошенка розповів, що чекає на українських олігархів

Малюска заявляє, що "олігархам не місце в органах державної влади". І якщо ті вважають інакше, то "будуть почувати себе некомфортно".

Колишній президент України Петро Порошенко може потрапити до реєстру олігархів і зіткнутися з низкою обмежень, зокрема із забороною приватизації та "деклараціями про контакт".

Детальніше про це міністр юстиції Денис Малюська 23 вересня розповів в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Відповідаючи на запитання про те, що відбудеться, наприклад, із бізнесменом, політиком і власником ЗМІ Порошенком, якщо він зафіксує, що є "олігархом", очільник Мін'юсту заявив:

"Якщо він погоджується, він не позбавляється ознак олігарха, не позбавляється мандату народного депутата, продовжує фінансування політичної партії, продовжує володіти телеканалом, його ставки перевищують ліміт, встановлений законом, - а це очевидно з його декларації - відповідно він потрапить у реєстр".

У такому випадку, продовжив міністр юстиції, до експрезидента застосують низку обмежень, зокрема "заборону на приватизацію". До того ж, вищі посадовці, які зустрічатимуться з ним, повинні будуть подавати так звані "декларації про контакт".

"Якщо хтось з кимось "тре" в кафешці, декларацію про контакт подавати треба", - вказав Малюська, додавши, що законом встановлені й винятки.

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"Окрім відкритих засідань органів державної влади, наприклад, в парламенті. Звісно, 400 з гаком депутатів не будуть подавати "декларацію про контакт", - пояснив він. - Якщо йде трансляція, якщо є заздалегідь оголошене засідання органу чи зустріч з переліком учасників, якщо це судове засідання - у всіх цих випадках декларацію про контакт подавати не треба".

Глава відомства також зазначив, що уряд "ніколи не планував зробити комфортним і зручним перебування з олігархом в одній фракції".

"Це повинно бути незручним і некомфортним. Олігархам не місце в органах державної влади. Якщо вони вважають, що їм там місце, вони будуть почувати себе некомфортно, їхні колеги так само будуть почувати себе некомфортно. Але ми цього не забороняємо", - підсумував міністр юстиції.

Міністр юстиції пояснив, у чому суть закону про деолігархізацію

Раніше Малюська пояснив, чому закон про олігархів введуть у дію аж через пів року.

Депутати ухвалили закон про деолігархізацію 23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом Володимиром Зеленським.

23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Перелік має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом Володимиром Зеленським. Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

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Міністр юстиції пояснив, чому "олігархічні групи" у ВР підтримали закон про олігархів

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