"Буде неймовірне": відомий астролог Влад Росс назвав найжорсткіші сценарії мобілізації

Мобілізація протягом червня-вересня посилиться настільки, що працівники ТЦК все частіше будуть перевіряти військово-облікові документи в метро та все більше будуть ходити по домівках військовозобов’язаних. Такі заходи найближчими тижнями будуть лише посилюватись до тих пір, поки українське військо не поповниться приблизно ще на мільйон особового складу.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, дослідивши розташування планет та зробивши астропрогноз щодо призову в Україні.

"Новий закон про мобілізацію набув чинності 18.05, тому будемо відштовхуватись від цього. Був малий парад планет: Венера, Юпітер, Уран. Це символ боргу, військової зобов’язанності. Нам не все кажуть, що стосується цієї мобілізації та скільки знадобиться людей", - каже Влад Росс.

Та продовжує: "Виходячи з параметрів такого великого з’єднання (планет – Ред.) та малого параду планет, нам кажуть, що збирають 200 тис. – 300 тис., а насправді збирають мільйон людей. На фронт збирають мільйон, щоб мати можливість наступати в 2025 році. З кожним днем мобілізація буде жорсткішою. Найбільш жорсткі заходи ми побачимо на третій місяць. Тобто липень та серпень будуть дуже гарячими. По всій країні будуть розгорнуті блокпости, у всіх будуть перевіряти документи, штрафувати. Намічається "армагедєц", я так би сказав".

На питання про те, що буде кардинально нового в методах мобілізації, астролог припускає, що будуть часті візити в житло військовозобов’язаних.

"Якщо раніше Київ не чіпали, то скоро в метро буде так, як за часів коронавіруса (було обов’язковим носіння маски – Ред.). Тепер чоловіки просто так не зайдуть - будуть зобов’язані показати військовий квиток. Особливе посилення заходів буде у серпні-вересні. Буде щось неймовірне. Тобто хочуть набрати мільйон для наступу. Наприкінці цього року планується великий контрнаступ, як і навесні наступного", - припускає Росс.

Чи матимуть такі заходи ефект для країни – на це питання Влад Росс відповів так: "Валерій Залужний казав ще рік тому, що ми запізнились з мобілізацією на рік. Він казав, що мобілізацію потрібно було проводити ще вчора. Є нормальні методи мобілізації, а є ні. Маю на увазі "бусики". Якщо б президент сказав, що не можно використовувати такі методи як "бусики", то одного його слова було б достатньо".

За словами Влада Росса, метод з використанням "бусиків" було вигадано в Одесі одним з колишніх військкомів, який підозрюється в незаконному збагаченні.

"Це його ноу-хау, коли "швидка" їздила по місту, а в неї збирали чоловіків", - каже астролог.

До цього Росс додає, що мобілізація буде посилюватись до листопада, коли до війська наберуть необхідну кількість людей.

"Спад може бути напередодні нового року, а зараз заходи будуть тільки посилюватись, буде хвиля. Я дивлюсь на розташування планет і можу сказати, що в Україні хочуть набрати мінімум мільйон", - підкреслює астролог.



Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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