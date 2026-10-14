“Буде суцільний жах”: Жданов попередив про посилення масованих ударів по Україні і назвав дати

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 14 жовтня Росія влаштувала масовану атаку по Україні, випустивши десятки ударних дронів і ракет, зокрема балістичних. Основними цілями ворога стали енергетика, залізнична інфраструктура та житлові будинки у Києві, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі та інших містах.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чим була особлива ця атака, куди летіли ракети, наскільки ефективно з ними впоралася українська протиповітряна оборона та коли Росія може повторити такий удар.

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Війна в Україні: чим особлива атака РФ по Україні в ніч проти 14 жовтня

За словами Олега Жданова, ця атака була особливою не стільки через масштаб, скільки через несподіваність. Експерт припустив, що між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним існує домовленість щодо непопередження України про пуски балістичних ракет.

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«Він був не настільки масований, наскільки несподіваний. І ми можемо тут з певністю сказати, що існує домовленість між Трампом і Путіним стосовно того, щоб не попереджати нас в плані раннього оповіщення пусків балістичних ракет. Тому для нас це була повна несподіванка», — сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що удар був спрямований виключно по енергетичній інфраструктурі. На його думку, це може бути пов’язано з тиском на Україну щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

«А удар був націлений виключно на енергетику. І бачите, реальна ситуація показує, що знов таки є домовленість, скоріш за все, між Путіним і Трампом, в сенсі того, що на нас тиснуть безпрецедентно в плані припинення ударів по нафтопереробних заводах РФ. І ми це виконуємо», — розповів експерт.

За словами Жданова, від п’ятниці Україна не завдавала ударів по нафтовій галузі Росії. Він пов’язав це із закликами Трампа спрямувати удари на інші цілі.

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«З п’ятниці жодного удару по нафтовій галузі Росії не було. І ми, як і казав Трамп, що у вас мало цілей, бийте по чомусь іншому. Ми, в принципі, так і робимо», — каже військовий експерт.

Водночас, за його словами, Росія зосереджується на атаках по енергетичних об’єктах України. Жданов вважає, що головною метою таких дій є примушення України до капітуляції на російських умовах.

«А Путін, навпаки, зосереджується на енергетичних об’єктах. Скоріш за все, єдина мета — це примушення нас до капітуляції на умовах РФ. Для Трампа тут співпадає», — сказав він.

Чому інтереси Трампа і Путіна можуть збігатися

Олег Жданов пояснив, що, на його думку, Трамп зацікавлений у припиненні вогню до 3 листопада, щоб використати це напередодні або в день голосування на виборах у США. Експерт припустив, що американський президент хоче продемонструвати виборцям власну здатність завершувати війни та переконати їх голосувати за республіканців.

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«Для Трампа головне припинити вогонь до 3 листопада, щоб він міг навіть в день голосування, чи напередодні, це для нього було б найліпше, вийти і сказати, що, бачите, я закінчив ще дев’яту війну. Тому йдіть і голосуйте за республіканців, бо я можу вирішити будь-яку проблему. А що буде четвертого, йому вже все одно», — розповів Жданов.

За словами експерта, Путін також зацікавлений у тому, щоб до цієї дати домогтися потрібного йому результату. Жданов вважає, що після 4 листопада політичні можливості Трампа можуть змінитися, якщо він втратить вплив через результати голосування.

«Путін розуміє, що якщо Трамп встане четвертого зранку, і ми дізнаємося, що Трамп вже кульгава качка, то все, у нього шанси на політичний тиск проти нас повністю пропадають. Обидва пішли вабанк», — зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що на його думку інтереси російського та американського лідерів у цьому питанні збігаються.

«І, на жаль, їхні інтереси в цьому сенсі співпадають. Тому удари суто по енергетиці. Бачите, ТЕЦ-4, Наливайківка, підстанція Київська, підстанція Західна», — сказав Жданов.

Куди Росія била ракетами та чого намагалася досягти

Жданов наголосив, що серед цілей російської атаки були енергетичні об’єкти. Водночас, за його словами, під час обстрілу застосовувалися і ракети з касетною бойовою частиною, якими завдавали ударів по житлових будинках.

«Все по енергетиці. Ну і обов’язково там декілька ракет було в касетному варіанті, головна частина була касетною, і були удари по житлових будинках. У Харкові, Києві, в Рівному», — розповів експерт.

На думку Жданова, такі удари по житловій забудові мають на меті збільшити кількість жертв і залякати українців, щоб змусити їх погодитися на російські умови.

«Саме для того, щоб досягнути максимальної кількість жертв, аби ми зрозуміли, що не варто опиратися, треба здаватися», — каже військовий експерт.

Як Росія може скористатися ситуацією зі Starlink

Жданов також звернув увагу на ситуацію зі Starlink та заяви Ілона Маска на підтримку Трампа. За словами експерта, він припускає, що Маск міг отримати відповідні розпорядження від американського президента.

«Вони будуть зараз наносити удари. Тим більше, ви ж бачите, що Ілон Маск працює, він підтримав Трампа в його заявах. І я так розумію, що він отримав від нього розпорядження», — сказав Жданов.

Він додав, що наразі складно визначити, хто саме впливає на ухвалення відповідних рішень.

«А може й напряму, тут вже важко сказати, чи Росія керує Сполученими Штатами, чи Дональд Трамп керує. У будь-якому разі Старлінк сьогодні працює з критичними для наших військ обмеженнями по швидкості 100 миль на годину. Тобто 160 кілометрів на годину. І далі зв’язок обривається, є обмеження», — розповів експерт.

За його словами, українські військові також повідомляють про труднощі з виконанням бойових завдань через ці обмеження.

«Наші військові доповідають, що сьогодні вночі вони не змогли здійснити цілу низьку місій по нанесенню вогневого ураження російським військам», — зазначив Жданов.

Коли Росія може повторити масований балістичний удар

Олег Жданов оцінив можливості української протиповітряної оборони та частоту, з якою Росія може завдавати повторних балістичних ударів. За його словами, ситуація з ППО залишається складною, а можливості перехоплювати балістичні ракети особливо обмежені.

«Дивіться, справи з ППО у нас дуже, скажімо так, не в ліпшому стані. Не сказати, що взагалі катастрофа, але дуже обмежені наші можливості, особливо по балістиці», — сказав військовий експерт.

Він наголосив, що Росія має запаси балістичних ракет і, на його думку, може повторювати такі обстріли кожні три-чотири доби.

«Балістика в Росії є, я думаю, що вони такі обстріли можуть проводити десь з інтервалом у 3-4 доби. Їм треба тільки підвозити відповідну кількість ракет до районів заряджання, а далі просто виводити пускові на стартові позиції і наносити удари», — пояснив Жданов.

За його словами, якщо США не попереджатимуть Україну про такі атаки, кожен наступний обстріл може стати несподіванкою.

«Тим більше, якщо Сполучені Штати не будуть нас попереджати про ці удари, то для нас це буде кожного разу несподіванка», — зазначив експерт.

Жданов припустив, що до 3 листопада Україна може зіткнутися з новими інтенсивними ракетними та дроновими атаками. Він закликав бути готовими до складного періоду та зосередитися на захисті.

«Так, я думаю, що до 3 листопада у нас буде тут суцільний жах в плані ракетно-дронових ударів по території нашої країни. У них останні шанси. Тому нам треба просто це пережити і захищатися настільки, наскільки ми зможемо», — сказав військовий експерт.

Він також застеріг від очікувань, що американська адміністрація змінить своє ставлення до України.

«Тому що чекати, що хтось там подобрішає в адміністрації Білого дому, починаючи з самого Трампа, до нас — не варто», — каже Олег Жданов.

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