“Буде Третя світова!”: Гетьман пояснив, як розвиватиметься війна в Україні, якщо Захід не постачатиме зброю

Якщо Україні разом із західними партнерами, які постачають озброєння, не вдастся розбити російську армію, то розпочнеться Третя світова війна.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що Україна дуже залежна від постачання зброї від партнерів.

“Самотужки ми не витягнемо. Росія самотужки не витягує, а ми тим більше. Наш військово-промисловий комплекс за потужністю менший, ніж ВПК Росії. І російський не витягує, він звертається за допомогою до інших країн. Нам треба стримати можливий наступ росіян і накопичувати зброю для весняних наступальних дій і шматувати російську армію. Ще раз: наша перемога буде тільки тоді, коли ми знищимо російську армію. Песимістично, якщо не буде допомоги, чи зможемо ми втримати російську навалу — навряд чи. Це не означатиме мир. У будь-якому випадку ми не здамося”, — розповів Олексій Гетьман.

За його словами, в такому разі війна в Україні, що триває зараз, коли можна намалювати лінію фронту, перетвориться на локальні бойові дії.

“Це буде партизанська війна з нашого боку. Для Європи, яка дуже хвилюється за свою безпеку, це буде набагато небезпечніше. Ризики, що західна підтримка зменшуватиметься є, вона і зараз зменшується. Це пов'язане з політичними процесами всередині цих країн. Виборами і страхом багатьох високопосадовців у країнах, що конфлікт з Росією може перекинутись на них, а це дуже небезпечно. Знову ж таки, лякалки ядерною зброєю, вони діють”, — розповів Олексій Гетьман.

Війна в Україні — це не дуже вигідно для наших західних партнерів, адже нам треба допомагати, витрачати гроші, ресурси, погіршувати взаємовідносини з країнами, які підтримують Росію, каже Олексій Гетьман. Однак, за його словами, інакше буде гірше.

“Треба обирати менше з двох зол. На жаль, війна вже розпочалася, і це не локальний конфлікт десь на сході нашої країни. Це по великому рахунку початок Третьої світової. Якщо нам вдастся розбити російську армію разом з нашими партнерами, то Третя світова може не розпочатися. Якщо не вдастся, то вона розпочнеться по всій Європі, по всьому світу”, — каже Олексій Гетьман.

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