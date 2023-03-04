Буде велика війна: що зміниться, якщо Росія офіційно оголосить Україні війну

Якщо Росія офіційно оголосить Україні війну, то це дозволить військовому керівництву зібрати усі ресурси, які є у держави та кинути на поле бою.

Про це для ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Практично, нічого не змінить (офіційне оголошення війни - ред.). Зміна статусу війни дасть російському керівництву зібрати усе, що тільки можна. Це буде не просто прихований формат, наприклад, мобілізації, змушення підприємців працювати щоденно, а це вже буде у форматі законодавства. Війна, військовий стан, все під Путіна, згенерування нових ресурсів, нова хвиля мобілізації, змушування усіх підприємців, бізнесменів, щоб вони переорієнтувалися на війну. Щоб усе це йшло на велику війну. Це зміна не тільки статусу, а й можливостей авторитарного режиму більш потужну мобілізізувати ресурси силовим способом", - зауважив він.

У Держдумі пропонують оголосити Україні війну

Нагадаємо, 2 березня член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв заявив, що Росія повинна офіційно оголосити Україні війну після подій у Брянській області. Він пояснив, що, мовляв, жодних "червоних ліній" більше не залишилося. А Також він закликав терміново зміцнити кордони "на тлі активізації диверсійних груп".

Ексспосол України у США та лідер правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи офіційно оголосить війну, бо наслідки цього будуть незворотними для РФ.

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