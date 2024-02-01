Буде все дуже дороге – зерно, картопля: мольфарка попередила про загрозу голоду (відео)

Але як війна закінчиться, на Україну чекає добро, переконана Марія Цвилінів.
Україні може загрожувати голод, дуже здорожчають продукти.
Про це кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах.
"Буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге: зерно, картопля... Трошки буде схилятися до голоду... Але як війна закінчиться, на Україну чекає добро", – підсумувала вона.
Раніше карпатська мольфарка розповіла, коли закінчиться війна, і навіть назвала місяці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Перемога у війні, а ще голод! Що побачила карпатська мольфарка в майбутньому України?".
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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