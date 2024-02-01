Буде все дуже дороге – зерно, картопля: мольфарка попередила про загрозу голоду (відео)

Україні може загрожувати голод, дуже здорожчають продукти.

Про це кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах.

"Буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге: зерно, картопля... Трошки буде схилятися до голоду... Але як війна закінчиться, на Україну чекає добро", – підсумувала вона.

Раніше карпатська мольфарка розповіла, коли закінчиться війна, і навіть назвала місяці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Перемога у війні, а ще голод! Що побачила карпатська мольфарка в майбутньому України?".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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