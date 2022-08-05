"Буде з хлібом": в Одеській ОВА спростували заяви про загрозу голоду та дефіцит продовольства

Російські фейки про голод в Одесі не мають під собою жодного підґрунтя.

Жодних ознак, на те що через війну буде голод або дефіцит продуктів, немає.

Про це в ефірі телемарафону в слоті ТСН заяви речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Що стосується продовольчих питань - жодних ознак, на те що буде голод чи, що щось пропаде - немає. Працює ринок "Привоз", звичайно, не так, як в мирний час, але для Одеси це відповідний маркер та й для України теж. Що стосується зернових, то можу повідомити, що офіційно Одещина першою в Україні закінчила проведення жнив і збирання ранніх зернових, понад 2,5 млн тон уже зібрано", - наголосив він.

Братчук також подякував аграріям, які дуже добре попрацювали попри війну і вдень і вночі та зазначив, що не лише Одещина буде з хлібом, а й буде внесок в нашу спільну справу українську і буде зерно, яке можна буде відправляти на експорт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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