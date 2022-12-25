"Буде загадкова смерть як у Сталіна": астролог Влад Росс розповів про ліквідацію Путіна

Астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

"Я думаю, що ліквідація Володимира Путіна, його знищення буде пов'язане з його найближчим оточенням. Знищить його людина, яка абсолютно нічого не означає, з ФСО (Федеральна служба охорони РФ - ред.), якій заплатять дуже хороші гроші, щоб Путіна не стало. Ну а хто буде його знищувачем, усі ми розуміємо, це, звичайно, будуть Сполучені Штати Америки та зовнішня розвідка України. Теж буде загадкова смерть, як у Сталіна, ну склеїв ласти і все, а хто це зробив, буде абсолютно незрозуміло", - розповів астролог.

Влад Росс також підкреслив, що дні Володимира Путіна закінчуються. Він закінчує своє існування на 4-ій стадії раку.

"Метастази вже пішли не лише з кишечника, де у нього почався рак, а й зачепили головний мозок, після чого він напав на Україну. Лише цим можна поямнити напад на Україну", - резюмував він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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