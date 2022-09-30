Буде загроза - знищуватимемо: Данілов відреагував на потенційний наступ з території Білорусі

Україна реагуватиме на всі загрози для держави, незалежно з територій яких держав вони будуть.

Якщо росіяни знову намагатимуться наступати з території Білорусі - то ЗСУ ліквідовуватимуть загарбників.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Все, що становитиме для України небезпеку, знищуватиметься. А якими силами та засобами - це питання наших Збройних сил. Це - питання наших спецпідрозділів та питання наших хлопців та дівчат, які розуміють, яким чином вони можуть використовувати ті чи інші засоби враження на тих чи інших територіях. Якщо буде загроза Україні - ми їх знищуватимемо, незалежно від території розташування", - сказав Данілов.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що мобілізовані російські війська можуть спробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже російський диктатор Володимир Путін страшенно хоче повторити наступ на українську столицю.

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