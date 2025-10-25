“Будемо ловити житловими будинками”: Жданов попередив про небезпеку та масовану атаку РФ — що відомо

Олег Жданов / © ТСН

Російські дрони почали масово влучати в житлові будинки. Під час нещодавньої нічної атаки два «Шахеди» влучили в багатоповерхівки в Києві, ще один влетів у квартиру в Кам’янському на Дніпропетровщині. Усі три, на щастя, не розірвалися.

Навіщо Росія атакує житлову забудову — це випадковість чи цілеспрямовані удари, чого чекати від армії РФ далі та коли вона може завдати масованого удару — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, уникнути трагедії вдалося, ймовірно, через якість збірки російських «Шахедів» — саме тому ударні дрони, на щастя, не розірвалися.

«На заводах по збірці цих „Шахедів“ працюють, в буквальному сенсі цього слова, папуаси, іноземні робітники. Це якість збірки, скоріш за все. Вони гонять кількість і можуть бути збої з якістю. Згадайте, коли вони починали масове виробництво, то там навіть паливний бак на „Шахедах“ ставили з пластикової пляшки з-під води. Те ж саме, скоріше за все, може відбуватися і тут — в тому плані, що якість викликає випадки, коли ці дрони не спрацьовують, не детонують. Це може бути і якість постачальників, а може бути і якість самої збірки», — каже Олег Жданов.

Що стосується влучання в будинки та квартири, для найбільшої ефективності дронів російські оператори максимально занижують висоту польоту, пояснює військовий експерт:

«У нас побудовані будинки, і не всі вони наносяться на карту тимчасових перешкод. Є така карта і каталог, вони ведуться в генеральному штабі Збройних сил будь-якої країни. Коли ставлять будівлю чи споруду 50 метрів і більше, повинні туди вносити їх, вони є штучними перешкодами. Я думаю, що вони взагалі не враховують такі варіанти. Тому, занижуючи висоту польоту, щоб обійти нашу систему ППО, вони влучають в будинки в наших містах. Так що тут, на жаль, скоріш за все, саме така картина».

На думку Олега Жданова, російська армія найближчим часом буде продовжувати атаки по Україні у тому ж темпі, і не лише по енергетиці.

«Вони будуть продовжувати наносити удари і по об’єктах інфраструктури, і по житлових масивах. Припустимо, якщо житловий масив розташований біля об’єкта, то вони можуть використати ці будівлі як прикриття для свого дрона, щоб він намагався дійти до об’єкта. А вірогідність його влучення в житловий будинок в даному випадку буде сягати в величезних відсотків. Що ми й будемо спостерігати», — каже експерт.

За його словами, щоб протидіяти цьому, Україні потрібно, по-перше, створювати суцільну систему ППО — починаючи від розміщення, наприклад, мобільних вогневих груп на дахах будівель.

«Ми, до речі, не практикуємо таке. Ми намагаємося розташовувати їх навколо міст і навколо об’єктів. По-друге, нам треба збільшувати кількість. От у Харкові відремонтували ліцей, у який раніше влучив „Шахед“. І витратили там 150 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь. Вони його відремонтували, а його позавчора знову зруйнували — КАБ прилетів. Але на ці гроші можна було закупити озброєння і створити біля 200 мобільних вогневих груп. Розумієте? І це можна було створити сітку над Харковом.

Вірогідність влучання стала би набагато менша. Це пріоритети в підходах стосовно створення систем оборони», — вважає Олег Жданов.

Він додає, що те саме стосується державного бюджету:

«У цьому році менше на оборону, ніж в минулому. Ну що, у нас війна закінчилась? Отже, два способи: вогневі засоби протиповітряної оборони і засоби дальнього вогневого ураження. Чого вони над Єлабугою не літають? Вони ж 3 тисячі кілометрів повинні діставати. Дайте груповий удар, 20 ракет туди відправте, щоб цю Єлабугу вщент рознесли. Але такого немає. Тоді будемо ловити житловими будинками, тепловими електростанціями і іншими об’єктами».

Військовий експерт звертає увагу, що армія РФ кілька тижнів не застосовувала стратегічну авіацію для ударів по Україні. На його думку, справа може бути в технічному стані літаків.

«Тому що є ресурс, а ці літаки потребують обслуговування і ремонту. А в РФ немає виробництва таких літаків. Воно втрачено. І це можна робити тільки за рахунок інших. І по-друге, я думаю, що на сьогоднішній день це може бути політичний вплив. Путін використовує ті засоби нападу, які можна списати на бойові дії. Ну, принаймні, той самий «Іскандер». Хоча, аеробалістичні ракети типу «Кинжал» він використовує. Ракети ще є, судячи з заяв нашої розвідки. Але думаю, що тут ще може впливати стан літаків», — каже Олег Жданов.

Однак це не означає, що найближчими вихідними, завтра-післязавтра, Росія не може застосувати стратегічну авіацію і завдати удару:

«На жаль, ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він може перегнати авіацію на ближні аеродроми, на той же „Енгельс“. Треба снарядити їх. І після цього нанести удар.Плюс ми постійно відслідковуємо не тільки зліт самих літаків, ми навіть відслідковуємо бойові частоти, на яких працює російська стратегічна авіація. І це нам дає теж можливість відслідковувати, чи є якісь рухи, активність на бойових частотах. Ну і відповідно тоді ми починаємо відслідковувати аеродроми».