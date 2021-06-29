"Будеш боятись, поки горлянку не переріжу": на погрози кривдника жінки у Запоріжжі не реагує поліція

Після жорстокого побиття чоловіка знову відпустили.

У Запоріжжі чоловік відгамселив колишню співмешканку просто у крамниці, де вона працює продавчинею, на очах у свідків.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Колеги постраждалої кажуть, він увірвався до приміщення та влаштував розправу, бо дівчина вирішила розірвати з ним стосунки.

У потерпілої зламаний ніс, численні забої та струс мозку. Окрім колишньої нареченої, дісталося і її напарниці, яка намагалась захистити дівчину. Та каже, розійшлася зі співмешканцем саме через те, що він неодноразово лупцював її, кілька місяців тому навіть зламав руку. «Я тебе, су**, знайду й переламаю всі кістки. Ти будеш все життя мене боятись, поки я тобі,су**, горлянку не переріжу», - погрожував телефоном постраждалій співмешканець.

Новини України: у Запоріжжі чоловік відгамселив колишню співмешканку просто на місці роботи

Дівчина твердить, тричі зверталась з заявами до правоохоронців, проте захисту від поліції так і не дочекалася. Цього разу після складання протоколу нападника у черговий раз відпустили.

«Поліція ніяк не реагує. Я кажу, що мене треба вбити, щоб ви якось почали реагувати ?! Поліція розводить руками і ігнорує все», - переконує постраждала.

Подробиці цієї історії дивіться у наступних випусках ТСН.

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