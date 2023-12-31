Будинки без вікон та майже 30 постраждалих: що кажуть очевидці про момент ракетного удару по Харкову

Російські окупаційні війська атакували Харків ракетами та безпілотниками. Спершу о сьомій вечора 30 грудня в місті прогриміло шість ракетних ударів, а згодом о першій ночі – по середмістю вдарили "Шахеди". Усі влучання – в цивільну інфраструктуру. Це житлові будинки, банк, кав’ярня, адмінбудівлі. Спалахнули пожежі. А поранених нарахували вже 28 людей.

Детальніше про наслідки атаки – у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

У середмісті Харкова під звуки вибухів люди біжать до підземки. Один за одним у місті лунають вибухи.

Росіяни атакують Харків ракетами – одне з перших влучань у двір житлового будинку. Після атаки РФ скривавлених людей рятувальники виводять з будинку до медиків. Пожежники тим часом ліквідовують полум’я.

Люди з валізами виходять з будинку. Ніч проти 31 грудня вони проведуть у родичів.

"Батьки були вдома, встигли в коридор вийти".

"Перший (вибух - ред.), вони сховалися. Секунд 10 пройшло і другий – це якраз накрило. Шок. Зараз в швидку, трошки там рани залатають і далі. Звичайно шок, літні люди", - розповів один із свідків про удар окупантів.

Одна з родин будинку у Харкові також дивом встигла добігти до коридору.

"Вікон немає, дверей немає, стін немає. Діти всі побігли в коридор і уже другий приліт всі були в коридорі", - розповідає жінка.

Родина з хатніми улюбленцями стоїть під вікнами свого побитого будинку.

О сьомій вечора росіяни запустили з Бєлгорода одразу шість ракет.

"Ми йшли якраз гуляти і прозвучав перший підрив. Я подивився у вікно і побачив, що з боку площі йде дим. Потім буквально хвилина і другий. А потім ще. Я подивився – чорний вже дим валить", - розповів харків’янин.

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов після атаки окупантів у Харкові руйнування досить великі.

"У нас понад десяток будинків без вікон і ще буде обстеження. І сотні фактично квартир майже зруйновані", - зазначив він.

Одна з ракет влучила у готель в середмісті. Від удару там обвалилися перекриття кількох поверхів. На той момент були заселені понад три десятки номерів. Двоє гостей міста отримали поранення. Серед них – 26-річний громадянин Великої Британії, який працював в Харкові з командою німецького медіа.

"Двоє постраждалих – один іноземний журналіст. Уламкове поранення грудної клітини. І жінка з пораненням теж грудної клітини. Вони доправлені до лікарень міста", - розповів директор центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Внаслідок атаки потрощило десятки крамниць. Сотні квартир зазнали руйнувань, вибуховою хвилею також пошкодило дитсадок, лікарню та автівки.

"Цей факт можна розцінювати як тероризм, тому що удари завдавали всліпу, в центр міста. З метою якнайбільшого знищення громадян", - прокоментував начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на ранок відомо про 28 постраждалих. Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту – читайте на сайті ТСН.ua.

Читайте також: