Будинки майбутнього: як у Чехії "панельки" перетворили у комфортне та економне житло

Заощадження енергоресурсів для українців залишається актуальним. Взагалі скорочення енерговитрат є світовим трендом. У Чехії старі будинки утеплюють та модернізовують і переходять на альтернативні джерела енергії.

Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже, яким чином у Чехії із холодних панельних будинків зробили сучасне житло.

Яна Драпалова - очільниця району Новий Лісковець чеського міста Брно. Це околиця міста, забудована за часів соцтабору. Панельні будинки, так званого чеського проєкту. Українцям вони теж знайомі. Такі колись будували і у нас, а жити у них було мрією. У Чехії - це найгірше житло.

Яна Драпалова

Третина будинків Брно - це муніципальна власність, яку місто здає в оренду жителям. І Яна Драпалова поставила амбітну мету - зробити будинки якісними, енергоощадними. Але, водночас, щоб і вартість оренди житла для людей не злетіла до неба.

Модернізацію району почали за кредитні кошти. Пограм підтримки тоді ще не було. Щоб заощадити - спочатку модернізовували хаотично, проте це не дало результатів.

Будинки у Чехії

Але вже у двох комплексно модернізованих будинках - результат побачили відразу. Витрати на комуналку зменшилися більш, ніж на половину. І коли орендарі відчули економію - влада почала мотивувати до модернізації і власників приватного житла.

"З самого початку було досить складно пояснити людям, бо вони не вірили, що можуть заощадити 60% енергії на опалення. Потім люди побачили реальний ефект для свого бюджету. І саме фінансова мотивація була найбільшою силою для наших досягнень", - каже Яна Драпалова.

Дерева, квіти та газон на даху - це не лише про лаунж-зону для відпочинку. Зелений дах зберігає тепло взимку, а влітку будинок охолоджує. А дощова вода не забиває міських колекторів.

"Вода залишається в землі, залишається на даху, потім вона випаровується, охолоджуючи навколишнє середовище. Крім того, взимку він служить додатковим шаром для захисту від холоду. В принципі, що більше зелених дахів, то краще влітку, тому що в місті прохолодніше, а взимку в будинках тепліше", - каже директор чеського фонду екологічного парнерства Петр Казда.

Раніше архітектори, каже директор чеського фонду екологічного парнерства Петр Казда, взагалі не зважали на те, щоб вода залишалася в місті. А тепер навпаки - у Брно повсюди збирають дощову воду. Так звану сіру воду з умивальників та душових акумулюють в озерцях, де її очищає коріння рослин.

"Панельки" у Чехії

В одному із будинків, замість жалюзі на вікнах - сонячні панелі. Вони не лише виробляють сонячну енергію, а й захищають приміщення від сонця. І тут нема кондиціонерів, замість них дощова вода. Вода акумулюється навколо будинку і його охолоджує. Це майбутнє, яке вже втілене у чеській глибинці.

Дощ замість кондиціонерів та клумби на дахах: як утеплюють будинки в Чехії?

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