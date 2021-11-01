Будинки-примари: як кияни роками змушені жити у висотках, яких офіційно не існує

Одну зі столичних багатоповерхівок звели ще 4 роки тому. У ній живуть люди, але юридично тут будівельний майданчик і цієї висотки просто не існує.

Під Верховною Радою протестували власники квартир в українських висотках. Їхні будинки зведені, але не під'єднані до комунікацій, бо також не здані в експлуатацію. Лише в Києві налічується понад 100 хмарочосів, де досі немає гарячої води, опалення, каналізації.

То чому готові стіни будинку в Україні геть не означають, що ви можете в нього заселятися? І чому комуналка в таких новобудовах означає непосильну плату за тарифами заводів? Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Одну зі столичних багатоповерхівок звели ще 4 роки тому. У ній живуть люди, є квартири з ремонтами. Але юридично тут будівельний майданчик і цієї висотки просто не існує. Офіційною мовою це звучить "не введений в експлуатацію будинок".

Квадратний метр своєї майбутньої квартири Віктору обійшовся у 14 з половиною тисяч гривень. За рік зведення будинку чоловік виплатив усю суму. Та наявність стін зовсім не означає, що в них можна жити. Великий будинок — це два окремих питання.

Перше: власне коробка, тобто стіни і перекриття.

Друге: це вода, холодна і гаряча, опаленння, ліфти, електромережа, каналізація, система пожежогасіння.

А це часто значно важча в реаалізації задача, ніж купівля землі під будівництво і просто зведення висотки. Впевненості покупцям квартир у конкретно цьому будинку додавало, що замовник будівництва — комунальне підприємство Спецжитлофонд від Київської адміністрації. Але останні три роки навіть дах київської влади не здатний пробити корупційні барикади підключення до комунікацій. Зараз у будинку є лише холодна вода. А ось з погляду електриків тут і далі будівельний майданчик, якому дають всього 400 кіловат. І як тільки мешканців побільшає, будь-який додатково увімкнутий чайник вимкне все світло в будинку.

Новини України: під ВР протестували власники квартир, будинки яких не під'єднані до комунікацій

І таких не введених в експлуатацію будинків, лише в Києві, понад сто. Причини у всіх різні.

"У них (забудовника — Ред.) за паспортом будівництва заявлено, що буде збудовано сім будинків. У результаті вони розуміють, що можуть зекономити місце і побудувати восьмий будинок і через цей 8-й будинок усі сім не беруть на баланс", — пояснює директорка рієлторського об’єднання Юлія Курганова.

Це все мали б жорстко контролювати відповідні служби — раніше це була Державна архітектурно-будівельна інспекція. Та словами нардепки Олени Шуляк, ДАБІ торгувала документами. Зараз ДАБІ ліквідували, але жодний корупціонер цього відомство до тюрми сів. Замість злощасного ДАБІ запрацювала ДІАМ — Державна інспекція архітектури та будівництва.

Як уникнути нечесних забудовників

Тож перед покупкою житла варто все з’ясувати. Насамперед, чи відведена земля саме для будівництва житла і якої поверховості. Це можна перевірити у кадастровій карті. Ще важливий момент — технічні умови. Це по-суті інформація для усіх власників мереж, якої потужності потребуватиме будинок — в електриці, напорі води тощо. Однак цих даних у відкритому доступі немає.

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Тобто 100-відсоткової гарантії, що ви не опинитеся у квартирі без комунікацій, немає. Але ризики можна мінімізувати — дізнатися все, що можливо про забудовника, що і коли він будував. Але як правило, забудовник з ім’ям і доброю репутацією тримає і високий цінник за квадратний метр — від 2-х тисяч доларів. Або купувати оселю, коли будинок вже здали в експлуатацію. Утім тоді і ціна суттєво підвищиться.

Але надія, що власники квартир матимуть повну і доступну інформацію про свій будинок на всіх стадіях зведення здається на горизонті з'явилася. Такий законопроєкт вже пройшов перше читання в парламенті. А поки все будівництво в Україні балансує на грані абсурду. За нашою інформацією, хабарі один від одного чекають уже самі чиновники з конкуруючих відомств. Землеміри від забудовників, електрики від землемірів, пожежники від електриків тощо.

Тож скільки чекати мешканцям цієї висотки, поки що невідомо. І чи вдасться новим законопроєктом викорінити корупцію, якою просякнута вся сфера будівництва у тисячах будинків, які стоять, у яких давно живуть, але їх не існує — питання відкрите.

Нагадаємо, що ДАБІ припинила існувати: як працює інспекція-наступниця та чи здешевшає в Україні житло.

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