Будинки, яких немає: українці заганяють себе в капкан, заселяючись у помешкання невведене в експлуатацію

Будинки, яких немає: українці заганяють себе в капкан, заселяючись у помешкання невведене в експлуатацію

Журналісти ТСН.Тижня розкажуть про всі хитрощі забудовників і чиновників, які заводять людей у голі стіни із "будівельним" тарифом

ТСН.Тиждень з’ясував, чому готові стіни будинку зовсім не означають, що можна в нього заселятися. І чому комуналка у новобудовах означає непідйомну комуналку за тарифами заводів?

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Тільки у Києві більше 100 хмарочосів стоять із приписом «невведений в експлуатацію». Люди, що вклали у квадратні метри останні гроші, заселяються у майже готові будинки і роками живуть із перебоями світла і слабким тиском води у крані.

«Будинок уже був готовий і ми думали, що все прекрасно. Але відтоді минуло 3 роки, строки здачі будинку в експлуатацію постійно переносяться. А ми тут живемо», - розповів ТСН.Тижню киянин Віктор Сафронов, власник квадратних метрів у недобуді.

Доки його висотку не передали на баланс від забудовника до жителів, у ній діють тарифи, розраховані на тимчасові будівельні роботи. А вони удвічі вищі за звичайне комірне для населення, бо рахуються як промислові.

«Якщо в кожній квартирі одномоментно люди увімкнуть чайники, буде просто вибивати і гасити весь будинок. Те ж станеться і з водою. Бо тут воду дають, щоб робочі помили інструменти, руки» - пояснила Юлія Смірнова, директор ріелторського об’єднання.

ТСН.Тиждень знайшов вихід із тарифної пастки. Ми розкажемо про всі хитрощі забудовників і чиновників, які заводять людей у голі стіни із «будівельним» тарифом. Інструкцію із викриття нечесних будівельних схем дамо для кожного вже цієї неділі, о 19.30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

ТСН.Тиждень розкаже про хитрощі забудовників і чиновників, які заводять людей у голі стіни із "будівельним" тарифом

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