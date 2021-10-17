Будиночки для кажанів: на Закарпатті екологи встановлюють оселі для рукокрилих у храмах

Будиночки для кажанів: на Закарпатті екологи встановлюють оселі для рукокрилих у храмах

В одному з ужгородських соборів рукокрилі оселилися ще століття тому.

Закарпатські кажани тепер мають власні будинки. Сотні бет-боксів для червонокнижних встановили екологи на вежах старовинних храмів, щоб ті жили у теплі, розмножувалися, але менше турбували місцевих. Як живеться рукокрилим у нових помешканнях, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 16 жовтня.

В майстерні ужгородського столяра кипить робота - він працює над новою партією кажанячих будиночків. Незвичне замовлення надійшло від закарпатських екологів. Майстер каже, й гадки не мав, що такі конструкції існують. Ці будиночки екологи називають бет-боксами. Сплановані вони так, аби лиликам було зручно висіти всередині. Окрім цього, конструкція захищає від холоду.

Віднедавна бет-бокси почали з’являтись на горищах закарпатських храмів, де живуть рукокрилі. Їх встановлюють працівники Інституту еколого-релігійних студій.

В одному з ужгородських соборів рукокрилі оселилися ще століття тому, літали горищем та лякали вірян.

Екологи кажуть, що зараз кажани відчули зміну погоди і полетіли готуватися до холодів. Знаходимо їх у печері за кілька кілометрів від храму. Вони нависають прямісінько над головами. Гостям не раді, але нападати не будуть, запевняє екологиня.

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Кажан не є небезпечно твариною. Він може вкусити лише в цілях своєї оборони. А оборонятися їм доводиться часто. Бо зазвичай люди, щойно помітять в помешканні кажана - намагаються його вбити замість того, аби випустити з оселі.

Зазвичай лилики в людські оселі залітають випадково, і не мають намірів вкусити господаря, кажуть екологи. Запевняють: побачити вдома кажана, то гарний знак. У Китаї їх вважають символами щастя і вірять, що вони приносять вдачу.

Кореспондент ТСН Світлана Деніщук

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