Будинок дитинства та горище "поцілунків": король танців Макс Чмерковський вперше за 27 років відвідав рідну Одесу

Будинок дитинства та горище "поцілунків": король танців Макс Чмерковський вперше за 27 років відвідав рідну Одесу

Відомий хореограф Максим Чмерковський мріє привезти з Америки до Одеси свою дружину та сина.

Улюбленець мільйонів жінок, суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський розповів про шкільне життя та роки дитинства в рідній Одесі. Сюди він приїхав вперше за 27 років.

Про зустріч із дитинством американського одесита 19 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Легенда танцю Максим Чмерковський народився в Одесі. В 4 роки батьки відвели його на танці. Поблизу оперного театру Максим зізнається – це найбільш значуще для нього місце. Тут у 7 років він вперше виступив на сцені.

"Я себе пам'ятаю на цій сцені, я пам'ятаю свій костюм – щось сріблясте було. Я виступав на найбільших сценах у світі, але розумієте, сцена в рідній Одесі – для мене номер один", – говорить Максим Чмерковський.

Коли йому було 14, він з батьками та молодшим братом виїхали до Америки.

"Ми просто прилетіли і почали жити, почали працювати. Тоді я не знав англійської взагалі, я з трудом вчив ту мову", – пригадує суддя проєкту "Танці із зірками".

В США Максим став чемпіоном світу з латинських танців. Брав участь у 10 сезонах американського шоу "Танці з зірками". Однак завжди відчував себе українцем, каже Чмерковський. Тому із задоволенням погодився бути суддею в українському шоу.

В Одесі Чмерковський також відвідав школу, де навчався. Він вчився у спеціалізованому хіміко-біологічному класі. Чмерковський пригадав, як з однокласниками проводили цікаві "експерименти".

"Ми робили експерименти, відкривали вікна, а потім на всю вулицю смерділо сірководнем", – розповідає Чмерковський.

Новини України: Максим Чмерковський вперше за 27 років приїхав до рідної Одеси

Він зізнається, що дуже хотів би отримати медичний диплом і що у майбутньому може таки піде навчатися до медичного вишу.

Максим також відвідав будинок свого дитинства. Він з батьками проживав на першому поверсі.

"Тут я народився, тут мій тато народився. Колись двір здавався таким великим. 34 дитини було в цьому дворі, коли я ріс. А там горище, куди лазили цілуватися, – зізнається Максим. – Там кімнатка така маленька, там жили батьки на розкладачці. То туалет, я пам'ятаю тато його сам робив", -показує танцюрист.

Аби знову відчути рідне місто, Максим Чмерковський приїхав сюди на кілька днів. Також він мріє привезти до Одеси свою дружину із сином.

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