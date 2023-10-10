"Будинок гобітів": який вигляд має унікальне казкове укриття у Гостомелі на Київщині

У Гостомелі, поблизу Києва, на території початкової школи звели укриття у вигляді будиночка гобітів з відомої книжки англійського письменника Джона Толкіна. В укритті може розміститися понад 70 людей і школярі кажуть, що їм дуже подобається нове бомбосховище.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Під час повітряних тривог діти на Київщині спускатимуться у незвичне укриття - будинок гобітів. Казковий шкільний прихисток став продовженням відбудови гостомельської школи, яка постраждала від обстрілів у березні 2022. На початку повномасштабної війни у цю школу було 13 "прильотів".

Торік діти вчились онлайн, а волонтери у цей час шукали кошти для відбудови школи. Основними меценатами відновлення і школи, і зведення укриття стала - українська діаспора в Японії. Прихисток почали будувати навесні 2023 року. Волонтери самі придумали, як повинно виглядати укриття.

Орієнтовний бюджет зведення такого невеличкого укриття 250 тисяч гривень. Сховище пройшло чимало узгоджень усіх інстанцій і найважливіше - схвалено рятувальниками.

Зруйнована росіянами школа у Гостомелі

Всередині укриття також у стилі фантастичних героїв. Студентка-волонтерка і художниця Юлія провела в укритті два тижні - вимальовуючи тут котиків, капелюхи самих гобітів та додала українських символів - ляльку-мотанку та тризуби.

Казкове шкільне сховище планують використовувати не лише в час повітряних атак, а як центр дитячої творчості та реабілітації. Зокрема на теплу пору року в спеціальних казкових кабінках будуть жити кролики, які уже стали улюбленцями учнів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Укриття - у будинку Гобітів! У Гостомелі на території школи звели унікальне сховище

Нагадаємо, історія кохання воїна, який втратив обидві ноги, отримала продовження.

Читайте також: