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"Будинок гобітів": який вигляд має унікальне казкове укриття у Гостомелі на Київщині

"Будинок гобітів": який вигляд має унікальне казкове укриття у Гостомелі на Київщині

Казкове укриття у Гостомелі

Волонтери відбудували школу та звели унікальне укриття у Гостомелі.

У Гостомелі, поблизу Києва, на території початкової школи звели укриття у вигляді будиночка гобітів з відомої книжки англійського письменника Джона Толкіна. В укритті може розміститися понад 70 людей і школярі кажуть, що їм дуже подобається нове бомбосховище. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської. 

Під час повітряних тривог діти на Київщині спускатимуться у незвичне укриття - будинок гобітів. Казковий шкільний прихисток став продовженням відбудови гостомельської школи, яка постраждала  від обстрілів у березні 2022. На початку повномасштабної війни у цю школу було 13 "прильотів". 

Торік діти вчились онлайн, а волонтери у цей час шукали кошти для відбудови школи. Основними меценатами відновлення і школи, і зведення укриття стала  - українська діаспора в Японії. Прихисток почали будувати навесні 2023 року. Волонтери самі придумали, як повинно виглядати укриття. 

Орієнтовний бюджет зведення такого невеличкого укриття 250 тисяч гривень. Сховище пройшло чимало узгоджень усіх інстанцій і найважливіше - схвалено рятувальниками.

Зруйнована росіянами школа у Гостомелі / ©
Зруйнована росіянами школа у Гостомелі

Всередині  укриття також у стилі фантастичних героїв. Студентка-волонтерка і художниця Юлія  провела в укритті два тижні - вимальовуючи тут котиків, капелюхи самих гобітів та додала українських символів - ляльку-мотанку та тризуби. 

Казкове шкільне  сховище планують використовувати не лише в час повітряних атак, а як центр дитячої творчості та реабілітації. Зокрема на теплу пору року в  спеціальних казкових кабінках  будуть жити кролики, які уже стали улюбленцями учнів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Укриття - у будинку Гобітів! У Гостомелі на території школи звели унікальне сховище

Нагадаємо, історія кохання воїна, який втратив обидві ноги, отримала продовження

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