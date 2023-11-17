Будинок-термос із десятків тисяч пляшок: українка більше не боїться блекауту - що вона вигадала

У Міністерстві енергетики повідомили, що лише за останні кілька місяців окупанти 60 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. А тому українці вже готуються до можливих вимкнень світла та навіть газу. Знову запасаються зарядними станціями, павербанками та ліхтариками.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Будинок-термос на Полтавщині

У селі на Полтавщині усі знають, де живе Віра Івашко, бо її обійстя видно здалеку. Паркан, стіни вбиральні, погреба і навіть хати – усе тут викладено зі скляних пляшок, закріплених сумішшю з піску та глини або ж цементом. На сонці виблискує, ніби коштовне каміння. Жінка каже: це не лише красиво, але і практично. Якщо раніше в оселі доводилося вмикати обігрівач – тепер він не потрібен. Тепло зберігається, ніби у термосі. Тут із пляшок навіть підлога.

"Положила пляшку об пляшку – глиною залила, ще рідким склом пролила. А потом лінолеум положила", - каже жителька Полтавщини Віра Івашко.

Віра Івашко

Будинок не газифікований. Обігрівається лише грубкою. Після утеплення пляшками, дрів пані Віра почала витрачати на третину менше.

За справу вона взялася сім років тому. Усе робить самотужки. Ідею підгледіла у кіно, де з бутлів звели маєток. Як робити суміш для укріплення пляшок – порадив знайомий. Будматеріали були у доступі - на той час пані Віра мала крамницю і склотари вистачало. Нині ж доводиться збирати по усьому селу, зокрема і на смітниках.

Будинок Віри Івашко

Скільки пляшок уже пішло – не знає. Рахувати припинила коли їх використала понад 50 тисяч.

Віра Івашко

Кореспондент ТСН утеплив будинок і майже на 50% знизив споживання газу

Кореспондент ТСН Станіслав Ясинський теж самостійно готує свій будинок до холодів. Він саме зовні утеплює вікна. Бо забудовник про це належним чином не подбав. Щілини Станіслав задуває монтажною піною. Підпідвіконня - вкладає утеплювачем.

"Це такий посилений пінопласт. Утеплювач коштує 80 грн листочок. Тобто, його вистачає мабуть, на 3 вікна", - каже Станіслав Ясинський.

Станіслав Ясинський утеплює свій будинок

Щоб запобігти тепловтратам - Стас радить відрегулювати пластикові вікна і двері. Причому, зробити це потрібно як власникам приватних будинків, так і квартир.

Ще один лайфгак уже в кімнатах - за батареями наклеїти спеціальну фольговану плівку з утеплювачем. Аби нагрівалися не стіни, а повітря у приміщеннях.

Радіатори в будинку Стаса працюють від котла. Але, якщо раптом газ зникне - у нього є план Б. Камін на дровах. На випадок відімкнення електроенергії - купив генератор. А у будинку встановив джерело безперебійного живлення.

"Двох акумуляторів вистачає годин на 10 роботи всього світла в будинку, і всіх дрібних електроприладів. Не можна включити насос, не можна включити чайник, посудомийну машину і духовку", - каже Станіслав Ясинський.

І це лише частина того, що Стас уже зробив для утеплення житла та своєї енергонезалежності. Бо ж модернізацією будинку займається кілька років поспіль - ледь не з першого дня його покупки.



"Якщо першого місяця, коли ми сюди сюди заїхали - цей будинок споживав приблизно 700 кубів газу. Т то коли ми зробили процедури певні, споживання впало спочатку до 550, потім до 450. І зараз 350-400 кубів у місяць", - каже кореспондент ТСН.

Сучасне обладнання та потужний генератор встановили у Львові

Андрій Андрусевич мешкає в одній із львівських багатоповерхівок. Тут у тепловому пункті встановлене сучасне обладнання.

"У різні години, у різні дні тижня в залежності від того, яка температура назовні і всередині - він регулює всю систему опалення. Навіть якщо на вулиці холодно, а люди не забирають тепло - він зразу понизить температуру", - каже аналітик ресурсно-аналітичного центру Андрій Андрусевич.

Андрій Андрусевич

Але заживлене обладнання від міської мережі. Тож коли немає електроенергії - виручає потужний генератор. На його придбання та встановлення минулоріч витратили близько ста тисяч гривень. У себе в квартирі Андрій поставив ще й камін. Його можна використовувати для обігріву.

На відміну від того, що в Станіслава Ясинського - цей працює на біопаливі. Тож димохід не потрібен і під'єднання до електромережі - теж.

"Він працює на біоетанолі - це такий спирт. Він має теплову потужність близько 3,5 кіловат. Це майже як 2 класичних електрообігрівача", - каже житель Львова.



В арсеналі Андрія також павербанк та зарядна станція. Щоправда, їх купив задовго до повномасштабної війни. Раптом що - зможе підключати гаджети та побутову техніку. І навіть інтернет буде. А ще Андрій і досі не відмовився від звичайного стаціонарного телефона. Ним не користується: тримає про всяк випадок.

Нагадаємо, в Україні пенсіонер винайшов унікальну конструкцію і тепер у нього завжди є світло.

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