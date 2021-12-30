Будинок злетів у повітря: в Одеській області трагічно загинув чоловік

Будинок злетів у повітря: в Одеській області трагічно загинув чоловік

У будинку стався потужний вибух.

В Одеській області внаслідок вибуху загинув 80-річний пенсіонер. Його будинок злетів у повітря через витік побутового газу.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 грудня.

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Трагедія сталася в курортному Кароліно-Бугазі. Коли рятувальники прибули за викликом - побачили, що частина будинку склалася мов карткова, а навкруги розкидане каміння. Крім того, плити перекриття впали донизу і заблокували доступ в середину будівлі, яка встояла. Щоби розібрати завали, довелось викликати підйомний кран. В середині рятувальники і знайшли господаря.

"З'ясувалося, що стався вибух без послідуючого горіння в одноповерховій прибудові двоповерхового житлового будинку. Попередня причина - розгерметизація газового балону”, - сказала Марина Мартиненко, речник ГУДСНС в Одеській області.

У Кароліно-Бугазі через витік газу злетів у повітря будинок, є загиблий | Новини України

Нагадаємо, у Кривому Розі у житловому будинку прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє людей.

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