Будинок зруйновано вщент: РФ влупила балістикою по Кривому Рогу (жахливі кадри)

Смертельний удар по Кривому Рогу. Будинок в руїнах, десятки поранених, зокрема, п’ятеро дітей. На жаль, є і загиблі. Росія вдарила по місту балістикою і влучила в багатоквартирний будинок. Люди втратили рідних і залишилися без даху над головою.

Всі деталі трагедії – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Удар по Кривому Рогу – наслідки атаки

Ворог продовжує нещадно гатити по цивільних. 12 червня близько 16-ї години командування Повітряних сил повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Росією Криму, а потім – про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу. Згодом пресслужба Сил оборони півдня повідомила, що РФ влучила в житловий багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю в місті.

Місцеві мешканці повідомили, що вибух був дуже гучний. На фото і відео, оприлюднених у Мережі, видно, що житловий будинок зруйнований майже вщент. Також палали декілька автомобілів на вулиці.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг 12 червня горіли авто / Скриншот з відео ДСНС

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Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери робили все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працювали кінологи з пошуковими собаками та психологи. Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин Росії, унаслідок якого загинуло дев’ятеро людей, поранені 32, із них п’ятеро дітей.

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена

"На ранок 13.06.24 ситуація у місті контрольована. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував з артилерії Покровську громаду. Без втрат. У місті усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт – працюють", – повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також він зазначив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару російської ракети завершена:

"Ввечері 12 червня закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки. На жаль, 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Задіяно 12 бригад комунальників".

Рятувальна операція після атаки на Кривий Ріг 12 червня / Скриншот з відео ДСНС

Вілкул повідомив, що від 8:00 до 17:00 працюватиме штаб допомоги людям за адресою пр. Героїв Підпільників, 36А, сховище школи №17. Там можна отримати будматеріали, а також оформити заяви на допомогу з міського бюджету. Тим жителям, які самі не можуть закрити вікна, буде надано допомогу комунальниками та управителями.

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Реакція Зеленського на удар по Кривому Рогу

На 14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки. На трагедію в Кривому Розі – своєму рідному місті – відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ця ситуація показує, наскільки сильно Україна потребує посилення протиповітряної оборони:

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх".

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання постраждалим. Віримо у перемогу України.

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