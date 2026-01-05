- Дата публікації
Будівництво оборонних споруд: як це відбувається і у чому велика небезпека
Сапери розповіли, як виявляють ворожі міни та дрони-камікадзе перед будівництвом оборонних споруд.
Сапери 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території працюють за лічені кілометри від лінії фронту на Донецькому та Дніпропетровському напрямках.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
Виїзд у темряві
Глибока ніч. Підрозділ готується до виїзду при світлі ліхтариків. Інструктаж проходить прямо за сніданком: «Діляночка там небезпечна, треба швиденько заїхати, фпвішечки гади літають».
Дорога до місця призначення — це окреме випробування. Попри захисні сітки, обабіч шляху стоять згорілі машини.
Сапер «Галич»: «Сітки рятують тільки від ФПВ. „Ланцет“ чи „Молнія“ заходять напряму. Останній місяць активність ворога дуже висока».
«Коридорчик 50 метрів» та детектори
Завдання підрозділу — обстежити територію, де згодом працюватиме важка техніка. Сапери рухаються максимально обережно, вдивляючись у кожну дрібницю.
«Дивіться по небу. Коридорчик десь 50 метрів. Користуємось детекторами, щоб ні на що не наступати», — командує старший групи.
Увагу саперів привертає звичайна ізоляційна стрічка в траві.
«Це вже перші ознаки того, що тут можливо було якесь мінування», — пояснюють бійці. За мить детектор починає пищати.
Знахідки: від гранат до «кабачків»
У траві сапери виявляють російський безпілотник.
Лайф: «Бачу ФПВ в двох метрах лежить від мене в траві. Ну що, манюнічка, тебе на знищення… Є один „кабачок“ на знищення».
Загалом на ділянці знаходять чимало небезпечного залізяччя.
Водій-сапер «Грибок»: «Сьогодні виявили постріл до гранатомета, перероблений під скид, кумулятивний суббоєприпас та підривник до РСЗВ».
Атака з неба та дистанційне мінування
Робота переривається вигуком «Повітря!». Ворог засік групу і спрямував дрон-камікадзе. Після короткої стрілянини дрон вдається збити, але групі доводиться терміново змінити локацію, аби уникнути повторних атак.
Навіть вже перевірені ділянки доводиться оглядати знову. Ворог часто мінує їх дистанційно з повітря прямо вночі.
Сергій Морозов, екскаваторщик: «Працювали один день, а наступного ранку виявили розкидані „лєпестки“ піхотні. Сапери приїхали і прибрали їх».
Результат попри ризик
Поки працює екскаватор, сапери знову помічають у полі підозрілий «літачок» — доводиться стягувати його «кішкою», аби переконатися, що він не вибухне.
Попри щохвилинний ризик, сили Державної спеціальної служби транспорту продовжують роботу. На сьогодні вже зведено:
понад 2 тисячі опорних пунктів;
тисячі кілометрів протитанкових ровів;
загороджувальні піраміди.
