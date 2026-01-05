Будівництво оборонних споруд: як це відбувається і у чому велика небезпека

Робота саперів / © ТСН

Сапери 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території працюють за лічені кілометри від лінії фронту на Донецькому та Дніпропетровському напрямках.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Виїзд у темряві

Глибока ніч. Підрозділ готується до виїзду при світлі ліхтариків. Інструктаж проходить прямо за сніданком: «Діляночка там небезпечна, треба швиденько заїхати, фпвішечки гади літають».

Дорога до місця призначення — це окреме випробування. Попри захисні сітки, обабіч шляху стоять згорілі машини.

Сапер «Галич»: «Сітки рятують тільки від ФПВ. „Ланцет“ чи „Молнія“ заходять напряму. Останній місяць активність ворога дуже висока».

«Коридорчик 50 метрів» та детектори

Завдання підрозділу — обстежити територію, де згодом працюватиме важка техніка. Сапери рухаються максимально обережно, вдивляючись у кожну дрібницю.

«Дивіться по небу. Коридорчик десь 50 метрів. Користуємось детекторами, щоб ні на що не наступати», — командує старший групи.

Увагу саперів привертає звичайна ізоляційна стрічка в траві.

«Це вже перші ознаки того, що тут можливо було якесь мінування», — пояснюють бійці. За мить детектор починає пищати.

Знахідки: від гранат до «кабачків»

У траві сапери виявляють російський безпілотник.

Лайф: «Бачу ФПВ в двох метрах лежить від мене в траві. Ну що, манюнічка, тебе на знищення… Є один „кабачок“ на знищення».

Загалом на ділянці знаходять чимало небезпечного залізяччя.

Водій-сапер «Грибок»: «Сьогодні виявили постріл до гранатомета, перероблений під скид, кумулятивний суббоєприпас та підривник до РСЗВ».

Атака з неба та дистанційне мінування

Робота переривається вигуком «Повітря!». Ворог засік групу і спрямував дрон-камікадзе. Після короткої стрілянини дрон вдається збити, але групі доводиться терміново змінити локацію, аби уникнути повторних атак.

Навіть вже перевірені ділянки доводиться оглядати знову. Ворог часто мінує їх дистанційно з повітря прямо вночі.

Сергій Морозов, екскаваторщик: «Працювали один день, а наступного ранку виявили розкидані „лєпестки“ піхотні. Сапери приїхали і прибрали їх».

Результат попри ризик

Поки працює екскаватор, сапери знову помічають у полі підозрілий «літачок» — доводиться стягувати його «кішкою», аби переконатися, що він не вибухне.

Попри щохвилинний ризик, сили Державної спеціальної служби транспорту продовжують роботу. На сьогодні вже зведено:

понад 2 тисячі опорних пунктів;

тисячі кілометрів протитанкових ровів;

загороджувальні піраміди.

