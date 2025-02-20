“Будуть бити до кінця зими”: експерт попередив про план Росії у війні проти України

Обстріли України стали частішими, а кількість “Шахедів”, які застосовує ворог, виросла. Так, у ніч проти 20 лютого Росія запустила 161 БпЛА та 14 ракет. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.

Чого чекати від ворога до кінця зими, чи зменшиться кількість обстрілів після закінчення морозів, куди цілить РФ та чому під удари постійно потрапляє Київ?

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Чого чекати від Росії далі

За його словами, сьогодні російська армія веде постійну бойову роботу тими засобами, які мають у наявності. У ворога є достатня кількість “Шахедів” і вони їх не накопичують.

“Тобто скільки виготовили, стільки відразу і використовують”, – каже Роман Світан і називає російські атаки геноцидом.

Навіщо РФ постійно атакує Київ

Цілі, за його словами, здебільшого терористичні – під ударом енергетична інфраструктура, житлові масиви. Часто останнім часом страждає Київ.

“Тиснуть на столицю. Чому на столицю – бо там велика щільність протиповітряної оборони. З однією метою – засушити нашу ППО. Тобто, щоб наші комплекси використовували велику кількість ракет, щоб їх поменшало. Такий механізм. А оскільки щільність ППО найбільша, тому вони і б'ють там, де будуть використовуватися ракети зенітно-ракетних комплексів. Плюс тиск саме на столицю з метою змусити підписати “Стамбульський договір”. Який зараз знову реанімують, як один із варіантів мирних угод, так званих, який проштовхують росіяни. Тобто це – основна причина, чому саме по Києву”, – пояснює військовий експерт.

Вибір типу ракет та вибір цілей, за його словами, залежить від мети російської армії.

“Цілі – в основному це будуть енергетичні об’єкти або військові об'єкти, до яких вони можуть дотягнутися. Нічого нового. Далі буде продовження цих терористичних атак ще раз із метою натиснути на українське суспільство. А краще в цьому сенсі тиснути на Київ. Вони чудово розуміють, що давлячи на столицю, вони можуть досягти якихось цілей”, – каже Роман Світан.

Чи варто готуватися до відключень світла

Водночас, на думку військового експерта, найближчим часом не варто чекати масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

“Ми перейшли практично на атомну генерацію. Саме вона плюс додаткові перетікання електроенергії з Європи дають можливість нашій енергетиці бути такою балансостійкою. А росіяни практично всі теплоелектростанції, які балансували потужністю, вже вибили – нема куди бити, практично всі ТЕС вибиті. Ось ті, що ще не добили – вони інколи добивають. Тому масштабних атак немає”, – каже Роман Світан, пояснюючи, чому російська армія не повторює літні серії атак по енергетиці, які призводили до тривалих відключень світла.

За його словами, по українських атомних станціях в Росії бояться бити.

“Бо якщо ми почнемо бити атомними станціями, а вони поряд з Україною, ми можемо накрити щонайменше півдесятка. А для них це буде серйозна проблема. Тому вони атомні станції не чіпають, боячись за свої. А теплові вже вибили, тому немає таких масштабних ударів”, – каже військовий експерт.

Ракетний удар 20 лютого

Роман Світан звертає увагу, що під час ракетного удару по Україні в ніч проти 20 лютого російська армія випустила “Калібри” з Чорного моря по Харкову.

За його словами, це, ймовірно, пов’язано із надлишком “Калібрів” і нестачею балістичних ракет.

“Є питання щодо використання саме “Калібрів”, тому що у росіян є балістика. Чому саме "Калібри"? Швидше за все, це пов'язано з якоюсь нестачею балістичних ракет і надлишком "Калібрів". Тому що вони “Калібри” дуже довго не використовували протягом минулого року. Вони їх виробляли і накопичували. І зараз при ухваленні рішення на використання ракет вони почали економити балістику. А ті ракети, які вони мають у великій кількості, вони почали використовувати. Швидше за все, це і є причиною”, – пояснює Роман Світан.

Коли Росія може вдарити знову

Військовий експерт каже, що російська армія може повторювати такі атаки по Україні хоч щоночі. Проблем із запасами ракет у ворога немає, однак є проблема із цілевказівкою.

“Річ у тім, що використовувати крилату ракету, припустимо, без підтвердження мети або за незначною метою – це марнотратство. Тільки це причина, яка їх утримує від виконання завдань. Тому що цілевказівка ​​у росіян – це проблема. Ми ж роззосередилися за три роки війни під ударами російських ракет. Настільки, що їм просто не вигідно ракетами бити по малих, дрібних цілях. Ракета коштує мільйон доларів, а ми роздробили ці цілі. Це стримуючий фактор. Дуже грамотний наш підхід”, – пояснює Роман Світан.

Чи зменшиться кількість обстрілів найближчим часом

За його словами, найближчим часом не варто чекати зменшення інтенсивності ударів по Україні. Росія, на його думку, битиме по енергетиці щонайменше до кінця зими.

“Залежно від можливості цілевказівки, нашої можливості прикрити об'єкт. Вони теж не б'ють, припустимо, за цілями, розуміючи, що всі ракети будуть збиті. Знаючи алгоритм роботи ППО нашої, розташування зенітно-ракетних комплексів, вони не викидатимуть ракети просто так”, – каже Роман Світан.

Водночас “Шахеди”, за його словами, ворог може не економити, адже коштують вони в десять разів дешевше, ніж ракети.

“Якщо “Шахед” 50 тисяч коштує, то ракета щонайменше півмільйона. Звісно, ​​за ціну ракети вони можуть використати десять “Шахедів”. Вони “Шахедами” намагаються засушити нашу ППО, а ракету вже бережуть. Тому що цілі, які залишилися, і росіянам були б цікаві, енергетичні в тому числі, добре прикриті зенітними ракетними комплексами. Їм просто викидати ракету під удар, скажімо, черги з “Гепарда”... Це трикопійкова черга, яка знищить мільйон доларів. Росіяни цього просто не роблять”, – каже Роман Світан.

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