"Будуть дуже болючі санкції": Кулеба назвав три елементи стримування російської агресії проти України

"Будуть дуже болючі санкції": Кулеба назвав три елементи стримування російської агресії проти України

Голова МЗС запевнив, що нині позиції України на дипломатичному рівні найсильніші за останні вісім років.

На тлі можливого російського військового вторгнення до України Київ продовжує дипломатичну боротьбу задля стримування цієї агресії.

Про це 12 лютого в прямому ефірі ТСН.19:30 запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми знаємо декілька речей. Перше, що зараз позиція України є найсильнішою, починаючи від 2014 року. З економічної точки зору, з дипломатичної і з військової. Друге: ми знаємо, що саме завдяки нашій ініціативі і нашій роботі партнери в Європейському Союзі, Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету. І це будуть дуже болючі санкції для Російської Федерації. Повірте, вони завдадуть непоправної шкоди російській економіці. І це теж фактор стримування. І третій елемент - запевняю вас, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення", - сказав Кулеба.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

Тим часом військове керівництво заявило, що українська армія нині сильна й готова до протистояння з можливим російським вторгненням: "Готові зустріти ворогів зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!".

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