Будуть нові атаки Путіна на Київ: експерт розповів, коли очікувати ударів та що може стати ціллю

Для ворога байдуже, яка ціль буде вражена у столиці, головне – сам факт нанесення удару.

Ворог продовжує атакувати Київ ракетами і дронами. Ніч проти 22 грудня видалася неспокійною для усього міста. Початок атаки ворожих безпілотників припав на Дарницький район, де уламки БпЛА типу "Shahed" впали на двоповерховий будинок, спалахнула пожежа.

А у Солом’янському районі дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування двох горішніх та технічного поверхів.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чи змінив ворог тактику та навіщо він знову посилено атакує столицю. Деякі експерти кажуть, що це може бути перевірка нашої ППО. Тож ми дізнавалися, чи слід готуватися до масованих атак та що може стати ціллю для ворога в Києві.

Випробують на міцність ППО?

За словами військового експерта Ігоря Романенка, у цій атаці він не бачить якихось суттєвих особливостей. Тому важко сказати, чи було це випробуванням для нашої ППО.

Він додає, що її міцність ворог випробує вже другий рік, шукаючи можливі прогалини. І інколи ворожим дронам вдається прорватися у місто.

"Цього разу росіяни завдали удар по столиці застосовуючи БпЛА типу "Shahed", але не найбільшою їх кількістю. Нагадаю, що 25 листопада Київ атакували 75 дронів, це значно більша кількість. Тоді більшість з них було збито ще на підступах до міста, хоча влучання уламків від них у Києві теж були. Від цього нікуди дітись – це війна. У цей раз "Shahed" влучив у багатоповерхівку, де мешкає працівник ЗМІ, тому це більш широко обговорюється. Але, на мій погляд, тут більше інформаційного, ніж суто військового", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Наслідки атаки дронами-камікадзе по Києву в ніч проти 22 грудня / Фото: Офіс генерального прокурора

До цього експерт додає, що ворог цього разу не застосовував збільшення потужності своєї атаки, не підвищував її ефективність за рахунок залучення, наприклад, дорогих ракет, а використовував більш дешевий варіант – БпЛА типу "Shahed". І їм вдалося якимось чином долетіти до столиці неушкодженими.

У чому сенс атак на Київ

На думку Романенка, причина атаки росіян досить проста – тиск на Київ та киян.

"Ворог чітко усвідомлює, що Київ – це центр ухвалення рішень. Вони ж не просто так починали військові дії та були цілковито зосередженні на захоплені столиці. У військово-політичному плані, для Путіна, це має великий сенс. Тому вони продовжують реалізовувати це зараз шляхом нанесення ударів з повітря, при цьому практично ніколи не забуваючи про столицю", - зазначає Ігор Романенко.

Треба готуватися до нових обстрілів

Експерт каже, що слід очікувати продовження таких атак на місто.

"Атаки на Київ навряд чи припиняться. Місто має бути до цього готовим, потрібно опрацювати декілька можливих сценаріїв розвитку подій, у тому числі, бути готовими до найгіршого, який може статися. Я гадаю, що слід чекати на продовження нових атак на столицю. У минулому році масовані атаки ворога були під Новий рік, коли завдавалися ракетні удари і були потужні спроби пройти нашу ППО дронами. Тому це може повторитися. У росіян є для цього до 900 ракет різних типів, вони їх можуть використовувати. Тож нам варто бути готовим до продовження повітряної боротьби", - розповідає Ігор Романенко.

Руйнування багатоповерхівки в Києві після атаки дронами / Фото: УНІАН

Що стане ціллю для ворога в Києві

Військовий експерт додає, що точність влучення дронів доволі не висока. Їх запускають аби максимально виснажити нашу ППО.

"Набагато більша точність у ракет, де є система наведення на ціль – вона більш чітка і є невеликі відхилення, а у БпЛА типу "Shahed" можуть бути досить великі похибки та відхилення від цілі. Можна, звісно, припустити, що ворог хоче поцілити у Києві, наприклад, по урядовому кварталу або у інші важливі споруди, які їх цікавлять після проведення розвідки, і для цього їм не шкода дронів. Але враховуючи їх неточність у застосуванні, мені здається, що росіянам байдуже, куди влучати. Бо вже сам факт нанесення удару по Києву має, як мінімум, морально-психологічну важливість у розрахунках ворога", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що двоє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА на Київ — Кличко.

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