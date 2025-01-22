“Будуть просто стріляти”: як фронтовики реагують на корупційні скандали

Набиті грішми тумбочки у лікаря МСЕК демотивують не так людей, які уже воюють, як тих, хто міг би піти служити.

Колишній “кіборг”, а нині командир зведеної стрілецької бригади Повітряних сил Борис Рябуха чесно розповів, як фронтовики реагують на корупційні скандали в Україні.

Про це він говорив в інтерв’ю кореспондентці ТСН Аллі Пасс.

“Хлопці повернуться — порядок наведуть. Там вже розбиратися ніхто не буде, будуть просто стріляти таких”, - каже він.

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При цьому Борис Рябуха зазначив, що набиті грішми тумбочки у лікаря МСЕК демотивують не так людей, які уже воюють, бо їм є чим займатися, як тих, хто міг би піти служити, але подивившись на таке розчаровуються.

“Корупція це не тільки відповідальність того, хто бере, але й того, хто несе. Ці гроші хтось приніс, щоб отримати довідку про інвалідність і виїхати за кордон. Коли уявляєш ці масштаби, скільки людей принесли ці кошти, щоб відкупитися від Збройних Сил — то це щось страшне”, - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПРИЙДУТЬ ХЛОПЦІ З ФРОНТУ Й НАВЕДУТЬ ЛАД": КІБОРГ відверто про те, ЩО БОЛИТЬ ВІЙСЬКОВИМ!"

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала головного психіатра Збройних сил. Він є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

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