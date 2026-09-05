На Вінниччині спалахнув конфлікт між сусідами

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У Вінницькій області до іспитового терміну засудили жінку, яка тяжко поранила свого сусіда. На суді потерпілий заявив, що «в усьому винне неякісне пиво».

Про це йдеться у вироку Липовецького районного суду Вінницької області.

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Чоловік та жінка розпивали алкоголь: після цього сталась бійка

Як встановило слідство, подія сталася увечері 5 січня 2025 року. До обвинуваченої в гості прийшов сусід. У приміщенні літньої кухні вони разом розпивали алкоголь (як зазначив потерпілий — дволітрову пляшку пива).

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Близько 21:00 між сусідами виникла словесна суперечка. Під час конфлікту жінка спочатку вдарила чоловіка кулаком в обличчя. У відповідь той штовхнув її в плече та підвівся з ліжка.

Тоді господарка помешкання схопила з підлоги дерев’яний табурет і завдала ним близько 10 ударів по голові, тулубу та руках сусіда. Чоловік упав на підлогу, а коли підвівся й сів назад на ліжко, жінка схопила зі столу кухонний ніж та вдарила його в живіт і гомілку.

Після цього поранений чоловік самостійно дійшов додому, де його брат викликав «швидку». Медики діагностували проникаюче колото-різане поранення черева, яке ускладнилося перитонітом та вимагало декількох складних операцій.

Пояснення потерпілого: «Винне неякісне пиво»

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину, щиро розкаялася та пояснила, що сусід її ображав, тому вона не стримала емоцій. Жінка додала, що зараз вони з потерпілим перебувають у романтичних стосунках.

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Допитаний у залі суду чоловік розповів, що після удару стільцем більше нічого не пам’ятає, а рану на животі виявив уже вдома.

На запитання суду щодо причин конфлікту потерпілий заявив, що вважає, що в «усьому було винне неякісне пиво», після чого вони з обвинуваченою вирішили вживати лише ромашковий чай.

Також потерпілий підтвердив, що після трагедії вони примирилися й більше між ними конфліктів не виникало.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду

При призначенні покарання суд урахував тяжкість злочину (ч. 1 ст. 121 КК України належить до тяжких), факт вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння, але водночас взяв до уваги щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики та наявність на утриманні жінки 5 малолітніх дітей.

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Липовецький районний суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Призначити їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування покарання з випробуванням , установивши іспитовий строк тривалістю 3 роки .

Покласти на засуджену обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів.

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