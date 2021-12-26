Будували чверть століття: NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп вартістю $10 млрд

Перші дані з нього очікують отримати не раніше ніж за пів року.

NASA запустило в космос найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства, який вивчатиме еволюцію Всесвіту та шукатиме позаземне життя.

Про це 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Старт відбувся з космодрому "Куру" у французькій Гвіані. Американська космічна агенція транслювала запуск наживо. "James Webb" – так назвали телескоп на честь одного з керівників NASA , який, власне, й об’єднав усі дослідні центри в єдину агенцію. Будували телескоп чверть століття і витратили на нього понад 10 мільярдів доларів.

У NASA розраховують, що цей пристрій замінить телескоп "Hubble", який працює на орбіті понад 30 років. "James Webb" вирушить на відстань приблизно півтора мільйона кілометрів від Землі – перші дані з нього очікують отримати не раніше ніж за пів року.

НАСА запустила в космос найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства | Новини світу

Нагадаємо:

Автоматична міжпланетна станція для дослідження Сонця Parker стала першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах сонячної атмосфери. У майбутньому зонд продовжить здійснювати прольоти через корону Сонця для збирання більшої кількості даних.

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