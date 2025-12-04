"Будинок трусило": жителі Одеси розповіли про моторошний обстріл та блекаут у місті

Наслідки атаки на Одесу / © Одеська міська рада

Внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників в Одесі без світла залишаються 50 тисяч абонентів. Через суттєві пошкодження на об’єкті енергетики заживити усіх обіцяють лише за дві доби. Під час нальоту дронів семеро цивільних зазнали поранень.

Ворог спрямував кілька десятків «Шахедів» у щільну житлову забудову в спальному районі міста.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Будинки трусилися, а кішку викинуло хвилею

Мешканці багатоповерхівок пережили пекельну ніч, біжучи до укриття у сусідній школі під звуки вибухів.

«Ми тікали, тут „Шахед“ висів. У мене телефон не спрацював, а я почула один вибух і бистро втекла, вони один за одним, один за одним. Десь дванадцять-тринадцять», — каже місцева жителька.

Більш як тридцяти людям знадобилася допомога психологів. Люди розповідають, що було дуже страшно.

«Сильний удар, хвиля, я підскочила, ми вискочили. Песика схопили, кішка попереду, і тут хвиля, кішку викинуло в іншу кімнату. Трусило так, що думали — будинок впаде», — каже потерпіла.

Масштабні руйнування та проблеми з обігрівом

Мешканці багатоповерхівок — без вікон та дверей. Комунальники прибирають уламки та бите скло. Попередньо, необхідно тимчасово закрити плівкою або дошками дві з половиною тисячі шибок.

Оскільки більшість постраждалих будинків обладнані електроплитами, місцеві жителі залишилися не лише без світла і з вибитими вікнами, а й без гарячої їжі. Благодійники зігрівають людей чаєм та обідами.

На місці влучань спалахнула пожежа. Рятувальники повідомили, що під час гасіння оголосили повторну тривогу, і почалася друга хвиля атаки. Надзвичайники перечекали небезпеку в укритті, уламки пошкодили пожежну машину.

Енергетики кажуть, що пошкодження енергетичного об’єкту суттєві, і раніше ніж за дві доби відновлення енергопостачання навіть не обіцяють.

