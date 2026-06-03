Букет розсварив батьків на випускному у дитсадку: що їм не сподобалося

У дитсадку спалахнув скандал через квіти / © Unsplash

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Випускниці дитячого садочка батьки привселюдно подарували квіти. Інші батьки сприйняли цей жест, як не повагу до інших.

Про це пишуть у Threads, йдеться у «Сніданку з 1+1».

Дописувачка обурилась, що дівчинці на випускному у дитсадку батьки подарували квіти. Тоді як іншим дітям — нічого. Вона вважає, що так вчиняти неправильно.

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Допис у Threads / © ТСН

У коментарях почалась дискусія. Дехто підтримує батьків дівчинки, а інші — навпаки розкритикували.

Батьки дошкільнять кажуть, що вони дарували квіти. Юлія розповідає, що вони з батьками домовились дарувати презент, проте не привселюдно.

Молодий батько Олег вважає, що це нормально дарувати квіти своїй дитині- це нормально і не варто зважати на думку інших людей.

«Кожен обирає, що він хоче для своєї дитини», — каже він.

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Частина батьків ж наголошує, що треба робити так, щоб іншим дітям було необразливо.

Психологиня Анна Волянська зауважує, що у кожної родини свої традиції проявляти любов та турботу.

«Треба пояснити, що у різних сімей можуть бути різні можливості. Це не означає, що хтось гірший чи кращий. Просто у нас є свої традиції», — скаже психологиня.

Нагадаємо, в Україні запровадили вимоги для роботи у школах та дитсадках.

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