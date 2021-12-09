"Буковель"-2021: скільки коштує проживання, катання на лижах та які ціни в ресторанах

"Буковель"-2021: скільки коштує проживання, катання на лижах та які ціни в ресторанах

Найдорожче відпочивати на "Буковелі" коштує в святковий сезон.

Відомий в Україні гірськолижний курорт "Буковель" оголосив, що відкриття лижного сезону цього року відбудеться вже 10 грудня. Цього дня курорт планує запустити лижні траси та готує святкову програму для гостей.

ТСН.ua дізнався про ціни на "Буковелі"

Ціни на ski-паси

Для того, що досхочу кататись на лижах чи сноубордах найкраще придбати ski-паси. Їх ціна залежить від того, який це сезон – високий (від 18 грудня до 1 січня і від 7 січня до 17 березня), святковий (від 2 січня по 6 січня) та низький (від 10 грудня до 17 грудня і від 18 березня до кінця сезону).

www.facebook.com/Буковель Bukovel

А тому ціни на ski-паси будуть такими:

У низький сезон – від 500 гривень за день за умови придбання абонементу на 7 днів ( загальна вартість 3500 грн ). Від 625 грн за день , якщо ви купуєте картки на 2 дні ( 1250 грн загальна вартість ).

за умови придбання абонементу на 7 днів ( ). Від , якщо ви купуєте картки на 2 дні ( ). У високий сезон – від 829 грн за день , якщо ви купуєте картку на 7 днів (загальна вартість 5800 грн ). Від 1025 грн – якщо лише на два дні (загальна вартість 2050 грн) .

, якщо ви купуєте картку на 7 днів (загальна вартість ). Від – якщо лише на два дні (загальна вартість . У святковий сезон – від 1079 грн за день якщо абонемент на 7 днів (загальна вартість 7550 грн), та 1325 грн за день, якщо на 2 дні (загальна вартість 2650 грн).

Проте тут можуть діяти різноманітні акції і тоді ціни на абонементи меншими. Також тарифи залежать від часу доби. До прикладу, найдешевше кататись на лижах вночі – лише 150 грн.

Фото: bukovel.com

Ціни у готелях на "Буковелі": скільки коштує найдорожчий та найдешевший номери

На території Буковелю є кілька готелів. Найдешевший номер на двох там коштує від 770 грн за добу. Найдорожчий – понад 15 тис. грн за добу. Проте ціни тут не постійні, вони змінюються залежно від дати заїзду. Також тут можуть бути акції та знижки. Все залежить від дати, на яку вам потрібно забронювати житло.

www.facebook.com/Буковель Bukovel

До прикладу, всередньому вартість житла коштуватиме 13-120 тисяч гривень на двох за 5 днів у "високий" сезон новорічних свят.

Якщо вам не принципово жити на території гірськолижного комплексу, то у селах біля Буковелю є значно дешевші пропозиції. До прикладу, місце у шестимісному номері в хостелі у Яблуниці коштує від 120 грн. Номер у садибі – від 400 грн.

pixabay.com

Ціни в ресторанах на "Буковелі"

На території "Буковелю" є велика кількість ресторанів. Тут можна спробувати страви не лише гуцульської та традиційної української кухонь, а й східної та європейської. Також тут є заклади, які спеціалізуються виключно на здоровому харчуванні.

У деяких закладах ціни можуть бути вище середніх, проте там не критично дорожче, ніж у ресторанах в Києві чи Львові.

До прикладу, 100 грам карпатської форелі коштуватиме від 135 грн, овочі гриль – від 55 грн за 100 грам, 250 мл свіжовичавленого яблучного соку – від 60 грн. Порція дерунів зі сметаною та грибною мачанкою – 240 грн. Чашка еспресо – 70 грн.

Також на території "Буковелю" є заклад, де вам запропонують широкий вибір традиційних вареників за 38 грн за 100 грам.

Зверніть увагу, що ціни в ресторанах також багато в чому залежать від сезону. Взимку вони традиційно зростають.

www.facebook.com/Буковель Bukovel

Ціни на прокат спорядження

Прокат лижного комплекту в Яблуниці коштує від 140 грн – за економ-варіант до 350 грн. Оренда набору для катання на сноуборді – від 150 до 350 грн, санок – від 100 грн. Також можна взяти на прокат і куртку – від 150 грн, штани – від 150 грн, окуляри – від 60 грн.

Вартість лижного комплекту (черевики, палиці, шолом та лижі) на "Буковелі" вам обійдеться від 140 грн до 450 грн.

Фото: bukovel.com

Дешевше орендувати лижне спорядження можна у Микуличині, Яремчі та Татарові.

Чи всі можуть перебувати на гірськолижному курорті

Відповідно до чинного законодавства, перебувати на курорті та отримувати туристичні послуги можуть виключно ті особи, які можуть засвідчити, що мають один з перелічених документів:

документ, що підтверджує вакцинацію;

негативний результат тестування на коронавірус;

довідку про одужання від коронавірусу.

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