"Буковель" готується до лижного сезону: снігові гармати працюють в режимі нон-стоп, а кататися дозволять тільки вакцинованим

Гірськолижний сезон на "Буковелі" розпочнеться вже наступної п'ятниці, 10 грудня.

До початку нового лижного сезону залишилися лічені дні. Погода нарешті сприяє активній підготовці трас. На туристичному курорті "Буковель" вже на повну потужність працюють снігові гармати. Нового сезону прогнозують справжній туристичний бум, попри очікувано жорсткі карантинні обмеження.

Про те, як на курорті готуються до сезону - 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, вже другий день снігові гармати на "Буковелі" працюють в режимі нон-стоп. Нарешті дозволяє погода - тримається мороз. Та й природній сніг гарно вкрив схили.

Попит на відпочинок у горах цього сезону обіцяє бути шаленим. До березня на "Буковелі" вже майже все заброньоване. Хоча тут будуть діяти жорсткі карантинні обмеження. Кататись дозволять тільки вакцинованим. Альтернатива - негативний ПЛР-тест. На кожному кроці відпочивальників не перевірятимуть - по приїзді кожному видаватимуть спеціальну наліпку на одяг.

"Буде наліпка з унікальним серійним номером. Каси, прокатні пункти, рецепція готелю - в усіх цих точках ми будемо проводити первинний огляд документів і надавати ці наліпки. Більше того, у нас буде декілька пунктів тестування, де можна буде зробити експрес-тест. Персонал теж весь вакцинований", - пояснює представник ТК "Буковель" Володимир Юзюк.

Туристичний бум цієї зими передбачили й в "Укрзалізниці". За 15 км від "Буковеля" станцію в селі Татарів зараз посилено ремонтують - продовжують платформу, облаштовують зону для відпочинку та парковку для шатлів, якими мандрівників доправлятимуть на курорт і назад. Адже упродовж лижного сезону тут курсуватимуть 7 поїздів з різних куточків України. Вперше в історії - рейс з Маріуполя.

Новини України: як туристичний курорт Буковель готується до лижного сезону

В "Укрзалізниці" зазначають, що якщо буде дефіцит по західним напрямкам, готові додавати більше вагонів.

Покращиться й авіасполучення - для лижників та сноубордистів, окрім регулярного рейсу до Івано-Франківська зі столичного "Борисполя", з'являться нові, сезонні - з "Жулян" та "Одеси". Квитки вже у продажу.

Гірськолижний сезон на "Буковелі" розпочнеться вже наступної п'ятниці, 10 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Загалом відпочинок у Буковелі на Новий рік влетить у “копієчку”. Якщо брати мінімальну вартість проживання, харчування та розваг з урахуванням проїзду з Дніпра, як найвіддаленішої точки, то новорічні свята на курорті охочим коштуватимуть більш ніж 15 тисяч гривень.

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