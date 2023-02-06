Буковинську тайстру визнали культурною спадщиною України: на виготовлення одної йде до 400 годин

Традиційні буковинські тайстри - виткані торби з орнаментом - визнали надбанням культурної спадщини України. Відповідний наказ оприлюднили в Міністерстві культури та інформаційної політики. На Буковині ще залишаються майстри, які досі виготовляють тайстри за стародавніми техніками, щоб це ремесло жило, йдеться в ТСН.

Пан Руслан працює на старовинному верстаті, за яким ткав ще з бабусею в дитинстві. Він володіє різними стародавніми техніками ткацтва. Каже головна складова – любов до цієї справи, бо робота – дуже кропітка. “На цей один сантиметр іде 2 години роботи. Одну нитку туди, іншу туди – і вже може візерунок не вийти”, - каже чоловік.

На одну автентичну буковинську тайстру майстер витрачає щонайменше чотириста годин. “Це не просто сумка чи торба – тут вкладена душа”, - переконує він.

У його колекції тайстри на різні події, з різними орнаментами. Його ткані торбини відомі не лише у рідних Шипинцях, а й по всій Буковині. Чоловік охоче дає тайстри у використання, утім, не продає.

Зараз діє і «Школа буковинської тайстри» - проєкт збереження традицій стародавнього ткацтва відбувся за підтримки Українського культурного фонду. “Ми тепер маємо нагоду зберегти це мистецтво. Щоб буковинська тайстра розвивалась, стала сучасним предметом одягу і використовувалась активно”, - каже учениця школи Олена.

Буковинську тайстру визнали культурною спадщиною України. Цей статус передбачає охорону мистецтва та його поширення. “Буковинці довели свою ткану торбину до рівня мистецького витвору. Це стало маркером, брендом нашого краю”, - кажуть буковинці.

В регіоні дотепер працюють майстри, які зберігають техніки народного ткацтва. Вони готові вчити інших, аби ремесло відроджувалось.

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