Була поранена швайкою: у лікарні померла дівчина вбитого колаборанта Олексія Ковальова

А сьогодні, 29 серпня, у лікарні померла його дівчина, у якої було поранення швайкою (ред. - заточкою).

Про це ТСН.ua розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Сьогодні зранку в реанімації померла дівчина Олексія Ковальова, у якої було поранення швайкою (заточкою). Щодо Ковальова було багато версій. Росіяни розганяють версію про побутову версію. Начебто, він її вдарив ножом, а вона його застрелила", - зазначив він.

До цього він додав, що за даними його джерел, спочатку була інформація, що Ковальова, начебто застрелили в Залізному порту. Потім стало відомо, що застреленим Ковальов був знайдений вдома в Голій Пристані.

Щодо версій вбивства через зернові оборудки, Хлань відповів нам так: "Я не впевнений. У будь-чкому випадку результат нас задовольняє".

Нагадаємо, що в Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

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