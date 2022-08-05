Була смертоносна ракета, а стала скульптура: коваль з уламків "Іскандера" створив залізного козака

Була смертоносна ракета, а стала скульптура козака-переможця. У селі Ташань, на Київщині, коваль Юрій Савугін створив залізного козака з уламків російської ракети "Іскандер". Її українські сили ППО збили наприкінці березня неподалік оселі Юрія.

Як із російського смертоносного брухту постав козак-переможець, в ефірі ТСН розповів кореспондент Дмитро Фурдак.



Як і вся країна, мальовниче село Ташань було готове вогнем зустрічати росіян. Окупанти сюди не дістались. Але війна залишила свій слід і тут. Над сусіднім селом 31 березня наша ППО збила російську ракету - все поле було усипане її уламками.

Смертоносне залізяччя місцеві хотіли віддати в майбутній краєзнавчий музей. Аж тут дізналися про загибель на фронті односельця - Віталія Краснюка. Тоді коваль Юрій Савугін вирішив створити козака в пам'ять про загиблого сусіда. Частина металу - саме з уламків сумнозвісного "Іскандера".

На створення фігури пішло цілих три місяці. Працювати було важко, каже Юрій: метал у ракеті - дуже міцний. Тонкий шмат ледве гнеться в лещатах.

У Юрія є помічник - його він називає Михалич. Микола Михайлович саме робить чергову фігурку і нарікає, що антрацитове вугілля для печі закінчується. Раніше його привозили з Донбасу. Виявляться, Микола Михайлович - теж місцева зірка. Комбайнер-ударник іще за два роки до Незалежності почепив на свого комбайна саморобний синьо-жовтий прапор. Чоловік згадує - українському полотну в полі дивувався навіть якийсь партійний функціонер.

Радянський союз уже тріщав по швах. Покарання Микола Михайлович уник. А от прапор, звісно, зберіг. І тепер гордо демонструє його ТСН.

Колишній комбайнер нині щасливий допомагати ковалю з фігурами, які фіксують уже сучасну історію України. Утім, вони мріють, щоб жахіття, яке принесла Росія, скінчилось якнайшвидше.

Наразі скульптура козака стоїть в обійсті Юрія. Коли в селі створять краєзнавчий музей, перенесуть її туди. Так само, як і саморобний синьо-жовтий прапор Миколи Михайловича.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: