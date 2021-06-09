Була усміхненою та успішною: під Львовом попрощались із 17-річною чемпіонкою України з пауерліфтингу

Перед трагедією дівчина посварилась із своїм хлопцем.

У Львові загинула студентка, чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас. За попередніми даними, 17-річна дівчина викинулася з вікна гуртожитку, де жила. Тіло виявили студенти й одразу ж викликали поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "самогубство".

Про це 9 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Життєрадісна, усміхнена та успішна! Саме така Ірина на останніх світлинах у соцмережах. Їй було лише сімнадцять років. Але вдосвіта дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху гуртожитку.

"Звичайно шок, словами не передати. І для батьків, і для нас", - каже комендант гуртожитку Олег Старик.



Ірина впала просто на щебінь. Смерть настала миттєво. Тіло виявили студенти й одразу ж викликали швидку та поліцію. Дівчина мешкала в кімнаті одна, у день трагедії була зачинена зсередини, кажуть правоохоронці.



"Від травм, отриманих після падіння з висоти, загинула молода дівчина. За фактом відкрито кримінальне провадження", - каже речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

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У гуртожитку, де жила Ірина, квіти, свічка і фотографія з чорною стрічкою. Тут досі не можуть повірити в трагедію. Кажуть, дівчина була душею компанії і дуже товариською.



"Завжди була сильна дівчинка, життєрадісна, займалася спортом. Ніхто не очікував, завжди була весела", - каже студентка Анастасія Косілова.



Ірина навчалася на другому курсі коледжу на факультеті правознавства. А два роки тому здобула золото на Чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат.



"Ніколи не мала жодного прояву якихось депресивних настроїв, гарно навчалася, мала дуже хороші перспективи в спорті", - каже заступниця директора техніко-економічного коледжу університету "Львівська політехніка" Мар'яна Здоровега.



Це товариш Ірини - Богдан, теж спортсмен. Вони з одного міста, разом тренувалися в дитячо-юнацькій спортивній школі. Туди Ірина прийшла, коли їй було одинадцять.



"Вона досить швидко розпочала свою спортивну кар’єру в пауерліфтингу. Тренер бачив потенціал, був характер для спорту", - каже друг дівчини Богдан Фітель.



Так що ж призвело до трагедії? Це питання ставлять усі. Друзі Ірини кажуть, що напередодні вона посварилася з хлопцем.



"Напередодні в них була сварка, я знаю, можливо і це по впливало, але Іра така людина, якою важко маніпулювати, на неї цілком не схоже", - каже друг дівчини Богдан Фітель.



У коледжі є психолог, та до нього дівчина жодного разу не зверталася, кажуть викладачі. Поховали Ірину на кладовищі в місті Яворів, звідки родом студентка.

Нагадаємо, за попередніми даними дівчина посварилась з хлопцем і замкнулась у кімнаті. Потім вона викинулась із 7 поверху гуртожитку. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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