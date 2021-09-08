Була вибухова хвиля: студенти гуртожитку в Умані розповіли, як рятувались від вогню

Адміністрація закладу повідомила основну версію пожежі.

Семеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Вогонь спалахнув надвечір у одній із кімнат. Поки студентів евакуювали автодрабинами, четверо - отруїлися чадним газом: вони були доправлені до лікарні. Ще троє, за інформацією рятувальників, отримали порізи склом, коли намагались вистрибнути на вулицю через вікно на першому поверсі.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Палала кімната на першому поверсі, дим охопив усі будівлю. Студенти, які були на момент загорання у приміщення кажуть, що була вибухова хвиля. «Ми відкриваємо ручку двері і вибухають і нас відкидає в боки. Я кричу дівчатам, щоб треба на вихід», - розповідає студентка.

«Це миттєво було, була вибухова хвиля, тут вибило двері», - додає інша мешканка.

Рятувальники, які прибули за викликом, розділяються. Поки одні гасять вогонь, інші - зрізають ґрати на вікнах і визволяють студентів. Тих, хто мешкає на горішніх поверхах, спускають за допомогою автодрабин. За пів години пожежу ліквідовують.

«Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрах. Вогнем знищено 2 ліжка, телевізор, холодильник і домашні речі. Стіни приміщення пошкоджені на площі 120 квадратних метрах», - зазначають в ДСНС.

Новини України: пожежа в гуртожитку - в Умані студенти отруїлися газом

З будівлі евакуюють майже тридцятеро пожильців. Четверо з них отруїлися чадним газом, їх передали медикам. Ще троє, за інформацією рятувальників, порізалися склом, коли намагалися вистрибнути на вулицю. Чому вони не скористалися аварійним виходом? У соцмережах пишуть він був заблокований. Але адміністрація твердить, виходи були замкнені на ключ, оскільки в густому задимлені шукати когось, хто міг відкрити, було не можливо, тому двері довелося вибивати. Інших людей рятували через вікна.

Чи справді аварійний вихід був заблокований, чи не було порушень техніки безпеки та що стало причиною займання, нині встановлюють поліцейські.

Відомо, що у лікарні поки залишається лише один постраждалий, але його стан не викликає занепокоєння.

Поки щодо причин пожежі є лише одна основна версія. «Необережне поводження електричними приладами. Людина включила електричний прилад і вийшла з кімнати. І не дивилась, чи те закінчиться, а закінчилось тим, чим закінчилось» - запевняє помічник проректора.

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