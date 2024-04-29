Були п’яні, кидалися на людей і обматюкали жінок?: новий скандал із ТЦК на Львівщині

Волонтери ГО "Порятунок тварин. Харків" поскаржилися, що ТЦК на Львівщині затримали їхнього водія, а їх самих нібито називали "м***алями".

Війна війною, а скандали з ТЦК – за розкладом. Новий інцидент шокував Україну. І йдеться знову про Львівський ТЦК. Кажуть, що цього разу працівники ТЦК нібито взялися за волонтера, який рятував тварин. У чоловіка, за словами його колег, відібрали паспорт і закрили у військкоматі. Але і це ще не все – під роздачу потрапили і жінки.

Що ж трапилося насправді, де подівся волонтер, у чому жінки звинувачують Львівський ТЦК і як там коментують скандал, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Новий скандал із ТЦК

З кулаками та криками на Львівщині мобілізували чоловіка. Про скандал повідомили представники громадської організації, кажуть це трапилося в ніч проти 26 квітня. Волонтери викинули це саме відео у Мережу й написали, що нібито у Львівській області – неподалік кордону з Польщею – працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО “Порятунок тварин Харків”, відібрали в нього паспорт і “закрили” в приміщенні військкомату.

"О 4-й ранку 26.04.2024 працівники Львівської поліції зупинили машину ГО "Порятунок тварин Харків", відібрали паспорт (у водія) і доправили у Львівський ОТЦК. Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут, що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині, вони знали, що дівчата з Харкова та мають відвезти тварин за місцем призначення", – йшлося в повідомленні волонтерів.

Ба більше, в організації розповіли й показали, як представники ТЦК ображали жінок, які були у цій же групі порятунку тварин, й виклали відео у Мережу.

Вдарили дівчину?

Жінки стверджують, що представники терцентру були також напідпитку й вони замість пояснень отримували лише образи на свою адресу, одну з дівчат нібито навіть вдарили.

"Працівники (ТЦК), перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій (зараз це Часів Яр, Курахове, Купʼянськ тощо). Зокрема, Юлії дав ляпаса один із працівників ТЦК.

1) Обдурили, що цієї людини (нашого водія) немає в цьому ТЦК. На що дівчата викликали слідчо-оперативну групу, щоб заявити про зникнення людини.

2) Вдруге обдурили, попрохавши видалити відео негідної поведінки працівників ТЦК в обмін на виконання Закону – вручити повістку та відпустити за місцем проживання.

Юлія та Олена зробили це (скопіювавши, бо здогадувалися про брехню), та заступник очільника ТЦК не виконав Закону та своєї обіцянки.

3) Втретє обдурили, сказавши, що доправляють водія Вʼячеслава в Яворів поставити печатку, та відпустять із повісткою додому. Натомість, тепер кажуть, що він у Моршині", – йдеться в дописі волонтерів.

Була ВЛК чи ні?

Але й на цьому скандал не вщух, активісти кажуть, що їхній волонтер від проходження ВЛК відмовився, втім, йому довелося пройти комісію, на якій його визнали придатним. Де чоловік зараз - ніхто не знає.

“Четверта брехня – вже в офіційному коментарі Львівського ТЦК – "Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною комісією і признаний придатним". Вʼячеслав зміг поговорити з заступником директора ГО "Порятунок тварин Харків" та повідомив, що його змусили почати проходження ВЛК, але він відмовив і не пройшов її, нічого не підписавши. Тому на зараз він незаконно перебуває в місці, яке нам невідомо, оскільки Львівський ТЦК, захищаючи негідність та порушення Закону – бреше. Ми проконсультувалися з юристами, та дізналися, що згідно з законом Вʼячеславу мали вручити повістку та повідомити, що він має зʼявитися в ТЦК за місцем проживання", – продовжують волонтери

Коментар Львівського РТЦК та СП

У Львівському ТЦК теж не змовчали, там заявили, що поведінку своїх працівників засуджують та розпочали службову перевірку, мобілізацію чоловіка визнали, втім зазначили, що жінки самі спровокували конфлікт такого масштабу.

"26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП... доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов’язаного громадянина. Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.

Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Проводиться службова перевірка, обставини з’ясовуються", – розповіли своєю чергою у ТЦК.

Користувачі Мережі у виправдання ТЦК не вірять й вимагають оприлюднити результати перевірки.

Такий скандал – далеко не перший

Наразі в організації просять максимального розголосу й обіцяють боротися за водія. Станом на момент запису випуску про долю чоловіка нічого невідомо, у тому числі, де саме він перебуває на цей момент. Такі дії з боку терцентрів – неприпустимі, й такі історії явно не додають мотивації українцям йти до армії.

Водночас не забуваємо, що в країні війна, а ті хто на фронті понад 2 роки, мають право на відпочинок. Ну а поки всі разом чекаємо на оприлюднення результатів службової перевірки.

Втім, це далеко не перший випадок, коли під час війни мережею розлітаються відео з подібними методами мобілізації. В березні з'явилося відео камер спостереження, на якому у Львові чоловіки у військовій формі силоміць затягують перехожого в мікроавтобус. Його оприлюднила в Instagram дружина затриманого Віолетта Таран. Вона стверджує, що її чоловіка просто викрали, а повістку вручили "заднім числом". Він, до слова, теж волонтер.

Напад на працівників ТЦК

Але є історії, коли від нападів відбиваються самі працівники ТЦК. Як-от 7 березня у Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК та їхнє авто. Згодом обидвом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ані такі випадки, ані силова мобілізація – неприпустимі. У першу чергу всім слід пам’ятати – в країні війна, а такі інциденти лише на руку ворогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Були п’яні, кидалися на людей і обматюкали жінок?! Новий СКАНДАЛ із ТЦК!