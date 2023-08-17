Були подружками і стрибнули разом: деталі трагедії з 12-річними дівчатами в Києві

У Києві правоохоронці розслідують трагічний випадок в Дарницькому районі, де двоє неповнолітніх дівчат віком 12 років смертельно травмувалися після падіння з 15 поверху житлового будинку.

Трагедія сталася 16 серпня ввечері на вулиці Драгоманова.

Як з’ясував сайт ТСН.ua, одна із загиблих дівчат мешкала у будинку на вулиці Драгоманова, де сталася трагедія. Інша дівчинка прийшла до неї в гості. Відомо також, що дівчатка були подружками. За попередньою інформацією вони одночасно впали чи стрибнули вниз з висоти 15 поверху.

Поки невідомо, чи залишили дівчата посмертні записки. У поліції цю інформацію поки не коментують, але і не спростовують наявність таких записок.

У поліції кажуть, що з’ясовують усі обставини загибелі дітей. Там поки не розголошують усіх деталей розслідування, оскільки ще триває слідство.

"До розслідування залучена кіберполіція. Поки попередніх версій трагедії немає. Фахівці мають опрацювати та перевірити зміст телефонів та комп’ютерів дівчат. Вивчають коло їх спілкування, соціальні мережі. Слідчі зараз опитують друзів, знайомих та родичів дівчат", - розповіли сайту ТСН.ua у поліції Києва.

Також поки невідомо, чи були причетні дівчата до небезпечних "груп смерті" у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Києві на вулиці виявили тіла двох дівчат. Ймовірно йдеться про парне самогубство.

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