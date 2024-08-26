Були у полоні від 2022 року: українці, яких повернули на День Незалежності, розказали про жахи та тортури у РФ

Україна повернула 115 військовополонених. Це - нацгвардійці, прикордонники, воїни Збройних сил. Серед них є оборонці "Азовсталі", херсонського Чонгару та Чорнобильської АЕС. Тобто ті, хто перебували в полоні від початку повномасштабної війни.

55-й обмін військовополоненими запам’ятається як особливий, бо відбувся у День Незалежності. Щоб повернути українців, перемовинам сприяли Об’єднані Арабські Емірати.

Знімальна група ТСН першою у прямому ефірі показала, який вигляд мають хлопці після полону. Та провела з ними та їхніми рідними увесь день — йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Українці з російського полону повертаються худими та босими, хлопці мають старший вигляд, ніж є насправді.

"Ранок Дня Незалежності. Ми вирушаємо з Києва у напрямку кордону з Білоруссю. З острахом — чи все вдасться. І ще не здогадуємося, на який день Росія запланувала провокації. Зустрічаємо автоколону у супроводі поліції. Між фіранок на вікнах громіздких автобусів помічаємо худорлявих юнаків. З чорними пакетами перед очима. Те, що їм ледь за двадцять, побачимо згодом, вже на відкритих обличчях. Це — росіяни. Їдуть до пункту пропуску на кордоні", — йдеться у сюжеті ТСН.

Обмін полоненими

Згодом прибувають автобуси з українцями. Семен чекав на цей момент від весни 2022-го. Чоловік потрапив в полон на "Азовсталі". Полоненим окупанти не розповідали нічого, тільки заявляли, що, мовляв, "України вже немає".

На запитання про те, яким було життя там, у російських катівнях, оборонець Андрій Щербань не може видавити й слова. Він згадує, що у російській тюрмі кожного дня був гімн Російської Федерації по 6-7 разів на день.

"Після виконання гімну знесилені, але щасливі повертаються до автобусів. Найперше, що запитують — які кордони України? Скільки коштує долар? Який останній айфон? І чи можуть набрати своїх? Вже від нас вони почують про наступ на Курщину. І про сотні російських бранців, яких ЗСУ взяли в полон на території Росії", — каже кореспондентка ТСН.

"Питання повернення саме цієї категорії строковиків вдалося реалізувати завдяки тому, що також віддали на ту сторону велику кількість військовослужбовців країни-агресора цієї категорії", — каже керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Богдан Охріменко.

Чоловіка-нацгвардійця Анастасія не бачила 2 роки і 9 місяців.

"Мені надіслали смс Координаційний штаб, потім подзвонили, повідомили, що вашого чоловіка звільнили з полону", — каже Анастасія Клименок.

На тата чекає і шестирічна доня Аня.

Дмитро із донькою Анею

Разом із Дмитром додому повернулися шестеро нацгвардійців, які боронили Чорнобильську АЕС навесні 2022 року. Серед них і син Яни Сєлєзньової — Влад. Хлопець розповідає, що засинав і прокидався під російські пісні та знущання.

Хлопці отримали телефони, новий одяг і взуття. Але чимало старого, пережитого з ними ще залишиться. У кожного попереду бесіди з психологами, медичні огляди і тривала реабілітація.

Обмін полоненими

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