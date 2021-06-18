Були всередині вогняної хмари: в Одеській області троє дітей випадково облились бензином та отримали тяжкі опіки

Дітей із вогню виніс їхній батько.

Троє дітей зазнали тяжких опіків на Одещині. Граючись у літній кухні вони перекинули пляшку з бензином. А батько, не помітивши цього, почав підкидати у піч дрова. Випари горючої рідини миттєво сплахнули і малюки опинилися всередині вогняної хмари.

Про це 18 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Близько дев'ятої вечора багатодітна мати пішла з дому здавати молоко. Троє її синів, молодшому з яких півтора рочки, а старшому - чотири залишились з батьком. На печі в цей час грілась вода, бо малих треба було покупати.

"Ремонтував косарку і забув. Залишив бензин на веранді, хлопці вилили. Пішли випари, плита ще гаряча. Хотів полити, а тут пішли випари і воно спалахнуло", - каже сусід Микола Тригуба.



Люди почули дитячий крик і побачили, як з вікна сусідської кухоньки повалив густий дим. Господар встиг синів витягнули з вогню. Ще мить і в тісному приміщенні вони б задихнулися.

"Першу дитину, коли все сталось, він розбив скло і через вікно пересадив старшого, а двох виніс з кухні на руках", - каже староста села Іван Бабалик.



Згодом збіглися сусіди та викликали швидку. Наляканих дітей до приїзду медиків намагалися самостійно рятувати.

"Забрали їх до мене додому. Там вже чекали на швидку допомогу, рятували мазями різними, викликали лікаря, заспокоювали дітей", - каже сусід Микола Тригуба.



Потерпілих спочатку забрали до районної лікарні, але вже зранку на реанімобілі доправили до Одеси в опікове відділення.

"Їх доставили в тяжкому стані з діагнозом опіки 1 та 2 ступеню. Ушкоджено від 15 до 25% тіла, обличчя, верхні кінцівки, тулуб. Проте опіки не надто глибокі", - каже завідувач відділення опіків та політравм 10 лікарні Одеси Олександр Ставратій.



21-річна мама із дітьми у лікарні. З журналістами спілкуватися не хоче, лише телефоном повідомила, що гроші на ліки збирають односельці. Ця багатодітна родина є на обліку соціальних служб, оскільки першу дитину жінка народила неповнолітньою. В сільраді кажуть, що до родини часом є питання.



"Бували випадки, що випивали, але що неблагополучна родина, так не можна сказати. Просто життєві обставини важкі. Були там певні зауваження, але таких критичних не було", - каже фахівчиня соціальної роботи Новосвітівського округу Фаїна Чабанюк.



Обпечені діти перебуватимуть в лікарні не менше місяця. Їхнього батька викликали в поліцію аби з'ясувати усі обставини інциденту, що ледве не привели до трагедії. Якщо недбалість дорослих доведуть, їх можуть покарати.

Нагадаємо, в Мелітополі у горе-матері забрали двох маленьких дітей.

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