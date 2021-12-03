Булінг у столичній школі: скандального вчителя відсторонили від роботи, він перебуває у лікарні

Булінг у столичній школі: скандального вчителя відсторонили від роботи, він перебуває у лікарні

Педагог постійно дозволяв неадекватну і непрофесійну поведінку.

У київській школі, де стався скандал навколо педагога, який нібито ображав школярів, зібрались батьки дітей, щоб розібратися у ситуації.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.19:30, у престижній школі з посиленим вивченням іноземних мов батьки задавали незручні запитання директору школи. Наразі відомо, що скандального вчителя відсторонили від роботи і він перебуває у лікарні. Присутні розповіли, що педагог постійно дозволяв неадекватну і непрофесійну поведінку. 61-річний чоловік пропрацював у цьому закладі більшу половину свого життя.

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Школярка Єва розповіла, хтось із дітей обізвав вчителя, на що той різко і агресивно відреагував. «Про нього розповідають, що він добре викладає, цікаво розповідає про історію, але нестриманий і йому, можливо, потрібна психологічна допомога. Не можна так так говорити з дітьми. Це не припустимо», - розповіла мама школярки Олена Новикова.

Директорка школи №152 Наталя Вітечек розповіла, що вчинок учителя засудили, рішення про подальшу співпрацю з ним ухвалить управління освіти. «У наказі про оголошення йому догани були вказані пункти, а саме спілкування з дітьми недержавною мовою приниження честі і гідності дітей», - зазначила вона.

Учні також показали відео, на якому вже сама директорка вживає нецензурну лексику. «Це монтаж і це було чотири роки тому», - переконує Вітечек.

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Якщо ваша дитина потрапила у схожу ситуацію, юристи радять писати скарги на ім'я директора школи - це словесний булінг.

«Якщо до нього звернулися батьки чи будь-хто інший з повідомленням про булінг, він або вона протягом доби має повідомити поліцію, якщо не зробив цього, відбувається приховування. Таким чином, на директора може бути теж складене адміністративне стягнення – штраф або виправні роботи за місцем роботи. У нього можуть протягом місяця відраховувати близько 20% заробітної плати», - заявив Роман Бондаренко, юрист громадської організації «Батьки SOS».

Нагадаємо:

В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.

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